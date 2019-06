Tysk vindkrafttopp med klar melding til aksjonistene: - Vi bygger uansett

Det tysk-norske selskapet som står bak vindkraftutbyggingen på Frøya har ingen planer om å gi etter for lokale protester. - Vindkraftverket skal bygges uansett, er den klare meldingen.

FRØYA (Nettavisen Økonomi): - Vi har en konsesjon og kommer til å bygge vindkraftverk på Frøya uansett. Fylkesmannens vedtak var tydelig og vi forventer at kommunaldepartementet ender på samme konklusjon.

Det sier styreleder og administrerende direktør Christian Vogt i Midgard vind til Nettavisen Økonomi.

Det er dette selskapet som står bak vindkraftutbygginga på Frøya. Selskapet eies 70 prosent av det tyske selskapet Stadtwerke München og 30 prosent av Trønderenergi.

Vindkrafttoppen hadde ikke forventet den massive motstanden utbygginga på Frøya har fått.

For andre gang stanset myndighetene denne uka anleggsarbeidet. Denne gang var det kommunal- og moderniseringsdepartementet som krevde stans frem til de har behandlet en klage fra Frøya kommune.

Tidligere har kommunen stanset arbeidet, mens Fylkesmannen i mellomtiden har opphevet kommunens vedtak. Departementet vurderer nå om Fylkesmannens vedtak skal oppheves.

- Ja, det overrasker meg at aksjonistene er så mange og intensiteten i det. Men de har en rett til å få si fra. Og de fleste oppfører seg bra, selv om vi har opplevd noe hærverk, sier Vogt.

Om han er overrasket over protestene, er han tilsvarende sikker på at motstanderne ikke vil lykkes i å stoppe vindkraftverket på øya. Han sier rett ut at de ikke vil forholde seg til kommunestyrets vedtak.

Selv ikke dersom kommunal- og moderniseringsdepartementet gir Frøya kommune medhold i sitt krav og trekker dispensasjonen om å få bygge i området tilbake.

- Hva gjør dere dersom kommunen får medhold hos kommunaldepartementet?

- Da vil det bare ta litt lenger tid å komme i gang. Vi er overrasket over den store motstanden og utviklingen denne uken. Men vi er ikke bekymret. For oss er dette enkelt. Vi har en konsesjon. Får kommunen medhold i denne omgang, betyr det bare at kommunen må gi oss en ny dispensasjon. Sånn er det bare, sier Vogt.