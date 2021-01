Tyske Thomas har to sjanser til å huske riktig passordet, ellers mister han nesten to milliarder kroner

En for tiden meget stresset investor er utelukket fra å få tilgang til sin bitcoin-formue fordi han har glemt passordet til harddisken sin.

Stefan Thomas, en tyskfødt programmerer i San Francisco, forteller til The New York Times denne uken at han glemte passordet til IronKey, en sikker harddisk med nøklene til lommeboken med 7002 bitcoins til en totalverdi på 220 millioner dollar, eller cirka 1,86 milliarder norske kroner etter dagsens valutakurs.

IronKey gir brukerne mulighet til å taste inn riktig passord maksimalt 10 ganger før innholdet på harddisken blir kryptert. Thomas har to forsøk til igjen.

- Jeg lå i sengen for å prøve å samle tankene og for å kunne huske passordet. Jeg prøvde ulike, men det har hittil ikke nyttet og nå er jeg blitt nærmest desperat, sier han til avisen.

Problemet med glemt passord er ikke ukjent for bitcoininvestorer. Ifølge New York Times er omtrent 20 prosent av alle eksisterende bitcoinverdier tapt fordi eierne ikke husker passordene sine.

Kryptovalutaen bitcoin har har hatt en enorm verdiøkning det siste året med en vekst på over 400 prosent. I dag er en bitcoin verdt 321.000 kroner. For nøyaktig et år siden var verdien 78.300 kroner.

Mange eksperter advarer nå mot bitcoin grunnet den raske verdiøkningen. Denne uken uttalte analytikere i storbanken UBS at kryptovalutaens volatilitet ikke gjør den til et alternativ for investorer som søker såkalte trygge havner. Milliardæren "Bond King" Jeffrey Gundlach, som er blitt milliardær på obligasjoner, mener at bitcoin allerede ved 23.000 dollar var i bobleterreng.

Milliardær og stjerne i realityprogrammet Shark Tank, Mark Cuban, mener bitcoin nå kan sammenlignes med dotcom-boblen ved årtusenskiftet.

