Uber-aksjen krasjer etter lisensnekt

Uber-aksjen krasjer i førhandel mandag, etter at de ikke får fornyet lisensen i London.

Uber-aksjen er klart ned i førhandel på den amerikanske Nasdaq-børsen og omsettes til drøyt 28 dollar per aksje. Sluttkursen fredag var på 29,56 dollar, som tilsier en nedgang på godt over 4 prosent.

Transport for London, den offentlige etaten som har ansvar for transportsystemet i London, forteller om flere sikkerhetsbrudd som har satt passasjerer og deres trygghet i fare.

Ubers lisens utløper ved midnatt mandag, og selskapet sier det vil klage på vedtaket. I mellomtiden kan skyssformidleren fortsette sin virksomhet. I en uttalelse omtaler det avgjørelsen som «ekstraordinær og feil».

Uegnet

Transportmyndighetene opplyser at de ikke har tillit til at lignende hendelser ikke vil skje i fremtiden, og anser på nåværende tidspunkt Uber for å være «uegnet».

Den største aksjonærene i Uber er alle store fond og forvaltere. Markedsverdien av Uber før børsåpning i dag er på ca. 50 milliarder dollar, om lag 460 milliarder norske kroner.