Uber sparker 350 ansatte

350 ansatte i Uber må gå i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Det opplyser selskapet i en epost mandag, noe som gjør at selskapet stiger fire prosent på Wall street.

Saken utvides

Dette er ifølge CNBC den tredje nedbemanningsrunden i Uber har vært gjennom siden august.

De 350 som nå mister jobben hentes fra alle Ubers divisjoner, både sjåfører og fra Uber Eats.

- Dager som dette er tøffe for oss alle, og ledelsen og jeg vil gjøre alt vi kan for å være sikre på at vi ikke trenger å få en slik dag igjen i fremtiden, skriver Uber-sjef Dara Khosrowshahi i en mail som mandag gikk ut til alle ansatte.

Ifølge FactSet har Uber 22.263 ansatte. Nedbemanningen betyr dermed at 1,5 prosent av de ansatte må gå.

Uber åpner for comeback i Norge

Den amerikanske taxiformidlingstjenesten la ned hovedvirksomheten sin i Norge i 2017, etter å ha vedtatt forelegg for brudd på yrkestransportloven.

I sommer vedtok imidlertid Stortinget en liberalisering av taxireguleringene, noe som igjen kan bane veien for Uber. Den nye loven trer i kraft neste sommer.

I et intervju med E24 i slutten av september uttalte Ubers Norden-sjef, Joel Järvinen, at selskapet vurderer en ny satsing i Norge.

– For oss er det viktig at vi kan operere i ethvert marked etter lokale krav og regler, og vi ser at den type reform som Norge nå skal gjennomføre, og som Finland gjennomførte i fjor, kan la oss gjøre nettopp det, sier han.