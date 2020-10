UD ber om klarhet rundt Terje Rød-Larsens forbindelser til Epstein

Utenriksdepartementet ønsker mer åpenhet fra tankesmia IPI om forbindelsene mellom Terje Rød-Larsen og overgriperen Jeffrey Epstein.

UD har gjennom årene gitt over 130 millioner kroner til tankesmia, som ledes av den norske toppdiplomaten Terje Rød-Larsen.

Onsdag skrev Dagens Næringsliv at Rød-Larsen på et tidspunkt skyldte den nå avdøde finansmannen og overgriperen Jeffrey Epstein 130.000 dollar, og at han senere ga grønt lys for en utbetaling av 100.000 dollar fra tankesmia til Epstein. Det er uklart hvorfor han skyldte pengene.

Nå ønsker UD mer åpenhet om saken.

– Dette er en sak for IPI sitt styre. Utenriksdepartementet mener det er viktig at IPI sitt styre bringer klarhet i saken, særlig sett opp mot eget etisk regelverk. Som utenriksministeren sa i januar: Mange tilskuddsmottakere ser verdien av åpenhet, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD til avisen.

Epstein med flere sexmisbrukte mindreårige jenter på sine private øyer:

Hun påpeker at UD ikke har innvilget støtte til IPI siden 2018.

– Avhengig av hvordan IPIs styre håndterer saken vil UD måtte foreta en helhetlig partnervurdering av IPI før departementet vil behandle en eventuell ny søknad, sier Måseide.

IPI har overfor DN avvist at IPI betalte Epstein 100.000 dollar, slik Rød-Larsen ønsket. Men tankesmia og presidenten har ikke svart på hvorfor Rød-Larsen ga tommel opp for en overføring til Epstein.

DN skriver at Terje Rød-Larsen og IPI i snart ett år har unnlatt å svare på spørsmål om sine koblinger til Epstein.

