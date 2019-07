Uforsvarlig av Oslo kommune å betale unge bloggere for å være miljø-forbilder

Kjøper unge influensere og betaler millionbeløp for troverdigheten.

Nettavisen har i flere artikler vist hvordan Oslo kommune har brukt millionbeløp på flere unge bloggere og Instagram-profiler for å late som de blir grønne og miljøvennlige. Hensikten er å påvirke barn og unge.

Problemet er at den konstruerte virkeligheten mangler troverdighet. Et av miljøforbildene har eksempelvis bare i løpet av det siste året foretatt fem lange flyturer utenlands og bidratt til CO2-utslipp tilsvarende 10 år med normal kjøring med en bensinbil.

Normalt er ikke en 17-årings reiseaktivitet en sak for Nettavisen.

Men som Årets YouTuber i 2017 og med 80.000 følgere på Instagram er han et forbilde for mange unge. Og som betalt miljøforbilde for Oslo kommune blir det relevant å påpeke forholdet mellom liv og lære hos influenseren.

Det viser også hvor kynisk og farlig det er av Oslo kommune å bruke millionbeløp på å kjøpe unge påvirkere.

Slik beskriver en annen av influenserne, Martine Lunde, opplegget: - Konseptet handler om at youtuberen Herman Dahl skal bli grønn, og med seg på veien får ham med seg tre bidragsytere som skal hjelpe hverandre i å bli grønnere, sa hun til Nettavisen.

Hvis beskrivelsen er dekkende, så er det et eklatant eksempel på en konstruert «virkelighet» som minner om Innovasjon Norges famøse stunt med Sommerøy som tidsfri sone.

Det skal i rettferdighetens navn legges til at kampanjen er merket Annonse for Oslo kommune, men ytringene i kommentarfeltet tyder på at ikke alle i publikumet oppfatter at det egentlig er et kommersielt budskap.

I en fersk video publisert 4. juli padler influenseren nedover Akerselva i en gummibåt, der han forteller om sitt nyttårsforsett med å bli grønn.

Kommentarene viser at han har et godt grep om sitt publikum: «Du er best og mitt største idol og mitt forbilde», skriver en av fansene, mens en annen skriver: «Det er kjempebra at du bryr deg».

Den unge influenseren får 800.000 kroner for å lage Youtube-filmer og Instagram-innlegg der han blir «grønn».

Kommunen forsvarer kampanjen med at det handler om å nå frem til ungdom og motivere til klimavennlige valg i et år hvor Oslo er Europas miljøhovedstad.

Det er ingen tvil om at svært mange ungdommer har et oppriktig og ærlig klimaengasjement, noe skolestreikene for klima viste. Mange barn og unge er med rette bekymret for klimaforandringer og plastforurensning av havene.

Bekymringer for miljøet og klimaforandringer er ektefølt og oppriktig hos mange barn og unge. Problemet er at når kommunen bruker millionbeløp på influensere og en konstruert virkelighet, så er det en undervurdering av dette ekte klimaengasjementet.

I verste fall kan kampanjen slå tilbake på klimasaken hvis målgruppen føler seg manipulert og oppfatter at influenserne er kjøpt og betalt.

PS! Hva mener du? Har denne kampanjen troverdighet, eller føler du at Oslo kommune har kjøpt og betalt unge influensere for å være miljøforbilder? Skriv et leserinnlegg!