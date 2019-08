Ullevål Hageby: Oppussingsobjekt satte ny prisrekord - gikk for langt over takst

Et gammelt rekkehus i Ullevål Hageby gikk for nesten 5 millioner over takst, til tross for at det er et oppussingsobjekt. Salgsprisen på 22 millioner er rekord i området.

Nettavisen Økonomi skrev for en måned siden om en 60 kvadratmeterstor leilighet i Ullevål Hageby som ble solgt for 10,2 millioner kroner, svimlende 170.000 kroner kvadratmeteren, inklusive fellesgjeld. Denne leiligheten ligger på skrå over rekkehuset som nylig er solgt.

Prisantydningen for rekkehuset var på 17,3 millioner, men etter en heftig budkamp mellom to budgivere gikk det for 22 millioner kroner, hele 4,7 millioner over takst. I tillegg kan den nye eieren regne med å pusse opp for flere millioner.



- Dette er et rekkehus med store oppussingsbehov. 3,5-5 millioner er blitt anslått av meg og flere i teamet mitt, men dette er en unik bolig og tårnleilighet i Ullevål Hageby, opplyser partner og eiendomsmegler Melinda Vora hos Nordvik i en epost til Nettavisen Økonomi.

Det er intern forkjøpsrett for andre som allerede bor i hagebyen (se også nederst i saken). Ifølge Vora var det 14 interne andelseiere som hadde meldt seg da budrunden startet.

Avslo 16 millioner

- Det var en budgiver som kom med et bud på 16 millioner. Ingen fulgte opp, og budet ble avslått av selger. To andre eksterne budgivere satte i gang budgivning senere på dagen. Kun de to var med i den budprosessen som endte på 22 millioner, opplyser Vora. Boligen ble derfor ikke tatt på forkjøpsrett.

Kjøperen av det rådyre rekkehuset er en familie, mens selger er et voksent par. Ifølge Vora er prisen på 22 millioner ny rekord fi den populære hagebyen.

Ny eier får tilgang til en tomt på nærmere 15 mål, men den er er å definere som fellesareal. Mora skriver at eier av rekkehuset disponerer en normalstørrelse på sin hageparsell.

OPPNÅDDE GOD PRIS: Partner og eiendomsmegler Melinda Vora hos Nordvik oppnådde en rekordpris i Ullevål Hageby.

Høyt og fritt

Rekkehuset ligger høyt og fritt rett ved Ullevål skole i Bydel Nordre Aker og også i nærheten av den populære Damplassen. Bort til Ullevaal stadion er det snaue 10 minutter å gå.

Rekkehuset har et bruksareal på 275 kvadratmeter. Byggeåret er så langt tilbake som 1919. Rekkehuset går over 3 plan, samt loft, og der underetasjen er på 83 kvadratmeter.

I salgsannonsen fra begynnelsen av juni beskrives rekkehuset som utidsmessig etter dagens standard, og at nye eier må regne med en generell oppgradering. Ifølge tilstandsrapporten har ikke boligen vært pusset opp på lang tid.

UTIDSMESSIG: Rekkehuset har ikke vært pusset opp på lang tid, noe det ene badet bærer preg av. Foto: Melinda Vora

Det er blant annet registrert riss/sprekker/malingsavflasssing i noen kjellervegger, og det er også noe fukt i noen av gulvene i kjeller. Takene ble tekket om rundt 1980.

Men om innvendig standard er utidmessig, får den nye eieren det som beskrives som en nydelig opparbeidet, inngjerdet hage med store arealer, bed, busker og frukttrær, blant annet syv morelltrær.

Felleskostnadene utgjør for øvrig høye 8300 kroner måneden. Andel fellesgjeld er på drøyt 90.000 kroner.

Takstmannen har vurdert den tekniske verdien av bygningsmassen til 7 millioner kroner. Å føre opp et tilsvarende bygg i dag er beregnet til 9,2 millioner kroner, mens fradraget for alder og dårlig standard er satt til 2,2 millioner. Oppussingsbehovet kan altså bli det dobbelte av dette fradraget.

Svære greier

Borettslaget Oslo Havebyselskap består for øvrig av 119 bygninger og hele 654 andelsleiligheter og er Norges største frittstående borettslag. De gamle arbeiderboligene er bygget i perioden 1918-1926 og er oppført på Byantikvarens gule liste for bevaring. Det er altså intern forkjøpsrett i borettslaget.

Ullevål Hageby er på 2000-tallet blitt svært populært, der blant annet en rekke profilerte kultur- og mediefolk har bosatt seg, som NRK-ansatte. Det tar om lag et kvarter å gå ned til Marienlyst.

Under har vi gjengitt prisantydningen og salgssummen for leiligheter i den populære hagebyen de seneste månedene. Rekkehuset i Vålveien skiller seg klart ut, men som vi ser av tabellen, er det solgt en rekke dyre leiligheter i området over 10 millioner kroner.

Adresse Prisantydning Salgssum Vålveien 6 17.300.000 22.000.000 Pastor Fangens vei 8 19.000.000 18.500.000 Vestgrensa 5 11.900.000 13.060.000 Nils Lauritssøns vei 1 11.900.000 12.750.000 John Collets allé 63 11.000.000 11.300.000 Molkte Moes vei 15

10.500.000 11.060.000 Langlia 2 10.850.000 10.800.000 Sognsveien 51 11.000.000 10.600.000 Sognsveien 40 9.700.000 10.150.000

Kilde: Borettslaget Oslo Havebyselskap