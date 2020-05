Umoralsk hastverk å pløye eggdonasjon og tidlig ultralyd gjennom i Stortinget nå

I morgen ønsker et flertall på Stortinget å tvinge igjennom en vanskelig etisk sak om eggdonasjon. Senterpartiets Kjersti Toppe har ikke opplevd maken til useriøs prosess.

Sjelden har de etiske dilemmaene gått mer på kryss og tvers gjennom partigruppene på Stortinget. For mange er det tungt å svelge at nasjonalforsamlingen kan komme til å vedta et lovforslag som fratar barn rett til å kjenne sitt biologiske opphav og som åpner for tidlig bortsortering av fostre med Downs syndrom.

«Likestilling», sier tilhengerne.

«Etisk skråplan», svarer motstanderne.

Rødts Bjørnar Moxnes kommer til å stemme mot salg av egg fordi det kan legge tungt press på kvinner i en vanskelig økonomisk situasjon, mens Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm vil følge partiets sentralstyre, og stemme for - tvert imot hennes egen moralske overbevisning.

Det moralsk forskastelige er at et mulig flertall av Ap, SV og Frp vil pløye dette etiske vanskelige forslaget igjennom Stortinget i hastverk, uten ordentlig saksbehandling, midt under koronakrisen.

De meste ekstreme ville til og med behandle forslaget under en provisorisk ordning der bare halvparten av representantene fikk være med på avstemningen. Fremskrittspartiets Siv Jensen forsøkte å gjøre et nummer ut av at Stortinget måtte installere plastskjermer til 225.000 kroner mellom representantene av smittehensyn.

Normalt er vi for å spare skattebetalerne for penger, men kritikken blir tom når den fremføres av et parti hvis stortingsgruppe bruker like mye penger på interne fester betalt av skattebetalerne - og som nylig sa nei til å spare to milliarder kroner på et mer effektivt rettsvesen med færre og større domstoler.

Egentlig er det så banalt at hvis vi skal ha et demokrati med en folkevalgt nasjonalforsamling, så må den ha mulighet til at stortingsrepresentantene faktisk gjør jobben vi har valgt dem for - å stemme etter sin overbevisning.

Dermed vil også representanter fra Fremskrittspartiet, som er imot lovendringen av overbevisningsgrunner, få anledning til å stemme - og stemme imot. Det kan fort endre flertallet på noen av punktene.

Forslaget til ny bioteknologilov burde vært utsatt i påvente av en grundig og god debatt, for så å bli vedtatt eller nedstemt etter en ordinær behandling i Stortinget. Det er en dårlig ide å forsøke å trumfe saken igjennom i den tiden Norge er inne i nå.

For mange er det tunge etiske valg. Tidlig ultrålyd og såkalt NIPT-testing vil gjøre det mulig å sortere bort fostre med Downs syndrom. Der noen opplever det som en rett for kvinnen til å ta et opplyst valg, frykter andre et sorteringssamfunn der barn med Downs syndrom ikke har livets rett.

Rett til assistert befruktning av unge enslige kvinner kan sees på som en likestillingssak, men det kan også oppfattes som å sette rettighetene til dem foran barns rettighet til å kjenne sitt biologiske opphav. I slike tilfeller vil kvinnen få donert både sæd og egg.

Rødt sier altså nei til kommersiell eggdonasjon fordi prosessen ikke er helt ufarlig for eggdonatoren, men også fordi åpning for betaling kan gjøre det fristende for kvinner med dårlig økonomi. Eggdonasjon blir altså ikke bare en rettighet, men også en mulig økonomisk undertrykkelse, ifølge Rødt.

Poenget er at dette er en sak med store etiske dilemmaer, og det hører ingen steder hjemme å råkjøre saken igjennom i Stortinget etter at Bioteknologinemnda to ganger har måttet hasteinnkalle til ekstramøter for å hastverksbehandle saken. Det beste ville vært å utsette behandlingen til den kan tas vel overveid, i ro og mak.

USERIØST: Kjersti Toppe (Sp) mener at hastebehandlingen av bioteknologiloven er useriøs. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Senterpartiets Kjersti Toppe formulerer det ganske tydelig: - I mine år som folkevalgt har jeg ikke opplevd maken til useriøs prosess, skrev hun i Morgenbladet. Toppe er ingen novise. Hun har sittet 10 år på Stortinget, og er nestleder i helse- og omsorgskomiteen.