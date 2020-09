Uncle Ben's endrer navn: – Vi lyttet, vi lærte

Endrer navn etter opptøyene i USA.

Produsentene av Uncle Ben's sier i en pressemelding at tiden er inne for å gjøre «meningsfulle endringer» til et merke som har blitt utsatt for press til å endre pakning og utseende.

– I løpet av de siste ukene har vi lyttet til tusenvis av forbrukere, våre egne tilknyttede selskaper og andre aksjonærer over hele verden, sier Fiona Dawson, sjef for Mars Food.

– Vi forstår ulikhetene som var forbundet med navnet og ansiktet til det forrige merket, og som vi kunngjorde i juni, har vi forpliktet oss til forandring, fortsetter hun.

Fra og med neste år vil man finne merket Ben's Original i butikkene.

Den nye emballasjen vil komme i butikkene fra 2021, men selskapet har ennå ikke bestemt seg for et nytt bilde. Foto: Mars

Selskapet har også forpliktet seg til å fjerne bildet på emballasjen for å skape det selskapet omtaler som «rettferdig ikonografi».

I pressemeldingen har selskapet skrevet følgende:

«Vi lyttet.

Vi lærte.

Vi endrer.

Fremover vil Uncle Ben's være kjent som Ben's Original.»

Ifølge Sky var «Uncle Ben» navnet på en fiktiv karakter som først ble brukt i 1946. Navnet refererte til det som skulle være en afroamerikansk risbonde i Texas, kjent for sine gode avlinger.

Mannen avbildet på pakken skal ifølge selskapet ha vært en ekte person ved navn Frank Brown, en «elsket Chicago-kokk og kelner». Utover det vet man ikke så mye om Brown, sier talskvinne Caroline Sherman i Mars Food til USA Today.

Les også: Fredrik Solvang slår tilbake: Ber kritikere mimre til sendinger fra 90-tallet

Men etter at George Floyds død og den voksende Black Lives Matter-bevegelsen førte til nytt fokus på rasisme og den langvarige bruken av stereotyper, sa Mars i juni at de anerkjente at «nå er det riktige tidspunktet» for å videreutvikle merkevaren.

Hvis man går inn på den engelske hjemmesiden til Uncle Ben's står det «Som et globalt merke er vi klar over at vi har et ansvar når det gjelder å få en slutt på raseforskjeller. En måte vi kan gjøre dette på er å utvikle Uncle Ben's-merket og produktets visuelle identitet, noe vi vil gjøre.»

For Uncle Ben's er ikke dette første gang det oppstår debatt om merket.

I 2007 valgte eierne å svare på kritikken ved å oppgradere Uncle Ben fra servitør til en styreformann i dress i en markedsføringskampanje.

Les også: Her er kuttene i Oslo-budsjettet: – Dette kommer til å svi

Dagens endring kommer midt i en strøm av økt kritikk rettet mot flere merkevarer med opprinnelse forankret i rasestereotyper, melder CNN. I juni sa også matvarefirmaene som produserer merkene «Aunt Jemima», «Cream of Wheat» og «Mrs. Butterworth's» at de også ville trekke tilbake eller merke om produktene sine.