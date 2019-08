Underskudd for Cirkus Arnardo - skylder på bompenger

Cirkus Arnardo har tapt seks millioner kroner de seneste årene. Høye bompenger får mye av skylden.

Cirkus Arnardo ble etablert i 1949 av den legendariske sirkusartisten og tryllekunstneren Arne «Arnardo» Lorang Andersen. Lenge var Arnardo enerådende i det norske sirkusmarkedet, men har i dag én konkurrent, Agora. Flere norske sirkus har måttet gi opp underveis.

Men selv med få konkurrenter, sliter Arnardo. Regnskapet til driftsselskapet for 2018 viser at omsetningen falt fra 17 millioner kroner i 2017 til 14,4 millioner i 2018. Kostnadene falt også, men det var ikke nok til å hindre et driftsunderskudd på drøyt 3 millioner kroner, marginalt lavere enn året i forveien.

Daglig leder Are Arnardo sier de og konkurrenten før sommeren besøkte kulturkomiteen på Stortinget og ga uttrykk for bekymringer for driften de holder på med.

Flere millioner

- Ja, vi sa hvilke kostnader vi er pålagt, som andre ikke har. De mest «populære» kostnadene er bompenger, og full pris på ferger mot halv pris tidligere. I tillegg har vi andre avgifter hele året, mens vår sesong er fra mars til september, sier tredjegenerasjon Arnardo til Nettavisen Økonomi.

Han er nå turnéleder og styrer sirkusbåten, etter at faren og eneeier Arild Arnardo har pensjonert seg.

Med 33 enheter som ruller rundt på norske veier, blir det en del bompenger, selv om Arnardo-vogntogene har Autopass-avtale. Hele 130 steder rundt omkring i Norge skal besøkes i år.

- Problemet er at de små beløpene har store konsekvenser i løpet av noen år, det blir noen millioner i bompenger, hevder Arnardo.

Overlevd alt

Han sier til norsk underholdning i det daglige, er at de er berørt av alle mulige faktorer. De er et speilbilde av det som skjer rundt dem.

- Sirkus har eksistert i 250 år, vi er 70 år i år. Bestefar sa på 70-tallet at vi har overlevd alle mulige nye ting som har kommet. Det går ned i en dal, og så blomstrer det. Men vi skal fortsette å glede publikum, som går fornøyde hjem etter forestillingene, sier Arnardo.

Underskuddet før skatt i bedret seg litt fra 3,23 millioner kroner i 2017 til 3,16 millioner i fjor. De dårlige tallene har ført til at egenkapitalen i driftsselskapet er tapt, selskapet driver nå på kreditorenes regning.

Gjelden per 31. desember vurderes til 3,5 millioner kroner mer enn de bokførte verdiene i selskapet

Aksjonærlån

Og de største kreditorene er Arild Arnardo, gjennom hans eiendomsselskap, som har gitt selskapet et lån på 3,17 millioner kroner. Bankgjelden er på 2 millioner kroner.

- Vi er i en bransje som er utsatt for små justeringer som gjør at inntektene varierer fra år til år. I de beste årene har vi 150.000 besøkende og mange fulle hus.

- Barn utgjør 45 prosent av de besøkende, mens 55 prosent er voksne og ungdom. Det er mange store barn som bruker små barn som unnskyldning, og de beste plassene forsvinner, først, kommenterer Arnardo.

Men Arnardo sliter med at det ikke er egne teltplasser i storbyene Oslo, Bergen Trondheim. For å være på den sikre siden, trenger Cirkus Arnardo et område på 50 ganger 80 meter, fire mål, noe mindre enn en fotballbane. En forestilling kan ha opp mot 900 besøkende.

- Men vi håper på en forestilling i Oslo i slutten av august eller begynnelsen av september. I Sandvika i Bærum har vi fått den beste plassen, på Kadettangen sier Arnardo.

Unesco

Etter anbefaling fra Kulturdepartmenet, jobber Cirkus Arnardo også opp mot Unesco. Are Arnardo sier at sirkus i land som Finland, Ungarn og Holland er kommet inn på inn på den nasjonale Unesco-listen som en del av landets, kulturarv.

-Hvordan ser du på fremtiden til sirkuset og utsiktene for i år?

- Jeg ser positivt på året. Vi er et aksjeselskap, men i bunn og grunn er det Arnardo-familien som driver sirkuset, og vi tar ikke kvelden.

- Det er viktig å få med at selv om det gikk dårlig i fjor, har Cirkus Arnardo i løpet av 70 år ikke mottatt subsidier fra den norske stat. I disse årene har vi betalt mange millioner i skatter og avgifter, og i 2015 tjente vi 3 millioner kroner, sier Arnardo, som leverer i underkant av 200 forestillinger i løpet av sesongen.

- Hva føler du at dere konkurrerer mest med?

- Det er folks tid. Vi har konkurrert mot kino, mot TV, video, dataspill, og nå er det sosiale medier. Men det vi konkurrerer mest med, er tiden til hver enkelt. Tiden er en viktig faktor, slår tredjegenerasjon Arnardo fast.