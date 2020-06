Undersøkelse: Dystre utsikter i det norske arbeidsmarkedet

Norske arbeidsgivere venter at nedbemanningen fortsetter som følge av koronakrisen. Dagens rekordhøye arbeidsledighet ser ut til å holde seg utover høsten.

Det fremgår av ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal som legges fram tirsdag. 418 norske bedrifter deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i slutten av april.

Les også: Færre frykter for jobben etter koronautbruddet

Resultatene viser at det er flere arbeidsgivere som planlegger å redusere bemanningen, enn det er som planlegger å øke den.

De sesongjusterte bemanningsutsiktene er på minus 7 prosent, altså andelen som venter oppbemanning minus andelen som venter nedbemanning. Det er de svakeste resultatene siden undersøkelsene begynte for 17 år siden.

Krisen vil prege i lang tid

Koronakrisen har utløst en historisk høy arbeidsledighet i Norge, og de seneste tallene fra Nav viser at det nå er registrert rundt 340.000 arbeidsledige i landet.

Det er en alvorlig og uoversiktlig situasjon for det norske arbeidslivet, som kommer til å kjenne på konsekvensene av koronakrisen i lang tid, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

– Dessverre tyder resultatene våre på at arbeidsmarkedet ikke vil normalisere seg med det første. Selv om noen sektorer skiller seg ut, er det generelle bildet at etterspørselen etter arbeidskraft vil være lav over sommeren, sier hun.

Les også: 170.000 koronaledige ute av Nav-køen

Verst for hotell- og restaurantbransjen

Nærmere seks av ti arbeidsgivere svarer i undersøkelsen at de vet ikke når de er tilbake i en normal situasjon. Nær halvparten sier at deres virksomhet har blitt påvirket negativt av koronapandemien.

Det er hotell- og restaurantbransjen som kommer verst ut i undersøkelsen, og sektorens bemanningsutsikter er på minus 39 prosent.

De eneste to bransjene som har positive bemanningsutsikter, er varehandelen og byggebransjen. Begge har utsikter på pluss 4 prosent. Sistnevnte sektor hadde imidlertid utsikter på pluss 42 prosent i foregående kvartal.

Les også: Norsk luksusforhandler håver inn korona-penger

Kystregionene rammes hardest

På landsbasis er det kystregionene Sørvest- og Nord-Norge hvor flest venter nedbemanninger. Utsiktene er her på henholdsvis minus 12 og minus 16 prosent. I Stor-Oslo og Midt-Norge ligger utsiktene på minus 1 prosent.

Østlandet holder – som eneste region – så vidt hodet over vannet med bemanningsutsikter på pluss 1 prosent.

Før koronapandemien satte sitt preg på Norge var arbeidsmarkedet på sitt mest optimistiske på åtte år, med bemanningsutsikter på pluss 16 prosent. Nå er altså det samme tallet på minus 7 prosent.

Les også: Nytt slag for Donald Trump - tallene er verre enn ventet

– Stille i båten

Mandag uttalte Verdensbanken at koronapandemien har forårsaket den største og mest omfattende økonomiske kollapsen siden 1870. Kollapsen kommer til tross for enorme krisepakker og rause støtteordninger verden over.

Her i Norge øser regjeringen ut milliarder av kroner i et forsøk på å få bukt med koronakrisen, og det norske arbeidslivet står overfor den største arbeidsledigheten siden andre verdenskrig.

Konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup mener at norske arbeidsgivere nå sitter stille i båten.

– Selv om det er gode vekstmuligheter på lang sikt og mange høyt kvalifiserte kandidater som nå går ledige, er det bare noen få som vil ta sjansen på å vokse, sier hun.

(©NTB)