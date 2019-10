Undersøkte 1264 norske hjem: Så mye kan du spare på å skru ned varmen én grad

Det er en direkte sammenheng mellom temperatur og strømregningen.

Vinteren nærmer seg med stormskritt, og i disse dager er landets varmepumper og panelovner i ferd med å jobbe stadig med aktivt.

Det betyr også strømforbruket øker markert. Og siden strømmen er betydelig dyrere nå enn den var for et par år tilbake, kan det være gode penger å spare på å redusere strømforbruket.

Ifølge en ny norsk analyse av norske eneboliger, er det mulig for både folk flest å spare store summer på å skru ned temperaturen inne med bare én grad. For samfunnet er potensialet enormt.

Undersøkte 1264 eneboliger

Strømstyringsselskapet Tibber har sett nærmere på på strømforbruket til sine kunder for å finne svaret på den faktiske effekten av å skru ned temperaturen på vinteren.

Les også Så enkelt kan du spare penger med de nye strømmålerne

Konkret har de sett nærmere på 1264 eneboliger med vanlig luft-til-luft-varmepumpe, og analysert forbruket i årets fire første måneder. Tallene kommer fra de smarte termostatene som styrer varmepumpen og gir oversikt over varme og styring i sanntid.

Deres analyse viser at de aller fleste har satt termostaten til 21, 22 eller 23 grader, og at en ved å redusere temperaturen med én grad i snitt reduserer strømforbruket til oppvarming med 7 prosent.

- Dette er første gangen en slik analyse gjøres basert på «live» data fra de smarte termostatene i boliger. Vi jobbet egentlig med en algoritme for å forbedre strømstyringen da vi ble nysgjerrige på å se hvor mye man i praksis sparte ved å redusere temperaturen nøyaktig 1 grad, sier Tibber-sjef Edgeir Vårdal Aksnes til Nettavisen.

Tibber-grunnleggerne Daniel Lindén og Edgeir Aksnes.

- Ser vi på snittemperaturen ligger den oppunder 23 grader, og de fleste vil klare seg med en grad mindre, sier han.

Sju prosent utgjør for gjennomsnittsboligen på 182 kvadratmeter en reduksjon i strømforbruket på 110 kWh per måned.

Kan bli enorme strømmengder - og CO2-utslipp

Tibbers analyse tyder på at om alle eneboliger i Norge hadde redusert temperaturen med én grad, ville det ført til en månedlig reduksjon i strømforbruket i Norge på 140 millioner kWh - eller 140 GWh om du vil.

- Det vil kunne utgjøre en besparelse på 133.000 tonn CO2 per måned, sider Aksnes til Nettavisen.

- Det høres mye ut i et land med nesten bare vannkraft?

- I det regnestykket har vi ikke tatt utgangspunkt i vannkraft, men at det blir tilsvarende mindre strømproduksjon av den dyreste kraftproduksjonen - noe som for tiden er kull. Vannkraften vil bli produsert uansett, og bruker vi mindre, sendes den til Europa og tar over for kullet, sier Tibber-sjefen.

Les også Undersøkelse: Flertallet er positive til vindmøller

I løpet av vinterhalvåret vil det utgjøre rundt 800.000 tonn CO2-nær 2 prosent av hele Norges CO2-utlipp.

Viktig både med og uten varmepumpe

I undersøkelsen har Tibber bare analysert besparelsen for eneboliger med varmepumpe. Varmepumper bruker bare rundt én tredjedel så mye strøm som panelovner for å gi samme varmeeffekt.

- Besparelsen vil være betydelig høyere i kroner og strømmengde for hus som ikke benytter seg av varmepumpe, sier Tibber-sjefen, men sier at man med panelovner og varmekabler får en omtrent like stor prosentvis effekt av å senke varmen med én grad.