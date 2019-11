Ungarn trekker seg fra Eurovision: Kaller det en «psykisk skadelig armada av homofili»

Ungarn har trukket landet fra Eurovision-konkurransen etter angrep på konkurransen for å være «mentalt skadelig» og «for homo».

Ungarns regjering ledet av statsminister Viktor Orban har trukket landets deltagelse i Eurovision Song Contest. En årlig konkurranse mellom landene, som sist ble holdt i Tel Aviv, Israel.

Regjeringen har ikke gitt en offisiell for at landet har trukket seg. Men ifølge den anerkjente avisen The Guardian i Storbritannia bekrefter en sentral kilde at det er tilknytningen til LHBT-bevegelsen som er bakgrunnen.

Les også: Europa rystet etter EU-valget

Tidligere har flere ungarske politikere og medietopper karakterisert konkurransen med ukvemsord, og anklaget det for å være altfor tett tilknyttet LHBT-bevegelsen som jobber for rettigheter for homofile og transkjønnede.

Det vekket stor oppsikt da den østeriske Conchita Wurst vant konkurransen i 2014.

«Homofil armada»

VINNER: Den østeriske artisten Conchita Wurst vant Eurovision Song Contest i 2014. Foto: Dieter Nagl (Afp)

En regjeringsvennlig TV-kanal i Ungarn kalte Eurovision for en «homofil armada», og at Ungarns mentale helse ville vært bedre om landet ikke deltok i konkurransen.

I Ungarn er det velkjent at flere av kanalene er tett tilknyttet regjeringen, og bidrar til å spre Viktor Orbans politiske budskap.

Landet har også gått inn i folden med flere europeiske land som har gått til kamp mot det de kaller «homolobbyen». Det skapte kontrovers i august da selskapet Coca Cola satte i gang en ny reklamekampanje med to menn og slagordet «Kjærlighet er kjærlighet».

VINNER: Duncan Laurence fra Nederland vant forrige Eurovision som ble holdt i Tel Aviv, Israel. Foto: Jack Guez (AFP)

Like etter kampanjen var i gang, kom det skarpe reaksjoner. Istvan Boldog, politiker fra statsminister Viktor Orbans parti Fidesz, mente folk burde boikotte Coca Cola-produkter frem til selskapet fjernet det han kalte «provoserende plakater».

Ifølge The New York Times har flere politikere brukt motstand mot homofiles rettigheter som en viktig brekkstang i den offentlige debatten.

Les også: Ungarske myndigheter nekter asylsøkere mat

Den britiske avisen The Guardian rapporterer torsdag at en kilde i den statlige mediekanalen MTVA sa at han ikke var overrasket over beslutningen om å trekke seg fra Eurovision.

«Jeg er ikke overrasket. Det kommer fra organisasjonskulturen i MTVA».

En ny undersøkelse fra oktober viste at homofobi har vært økende i Ungarn de siste årene, og 69 prosent av ungarere som oppgir å være ukomfortabel med homofili.

– Fylt med hylende transvestitter

AVISREDAKTØR: Andràs Bencsik er avisredaktør i et regjeringsvennlig magasin i Ungarn. Foto: Derzsi Elekes Andor

Redaktør Andràs Bencsik i et regjeringsvennlig magasin fortalte:

– Jeg ønsker denne beslutningen velkommen, spesielt ut fra et perspektiv om mental helse. At Ungarn ikke skal delta i en armada av homofili som er det denne internasjonale sangkonkurransen har blitt redusert til.

Han fortsetter:

– Mange unge mennesker tror dette er noe for personer under 18 år, men dette destruktive arrangementet er fylt med hylende transvestitter og skjeggete damer.

Russland som også er kjent for å føre en homofiendtlig politikk, var nært å boikotte Eurovision i 2014 etter flere parlamentsmedlemmer kom med samme krav.

– Ikke overraskende

Leder av den norske Grand Prix-klubben Morten Thomassen sier til Nettavisen at han er ikke overrasket over Ungarns beslutning.

– Jeg er ikke overrasket. Ungarn er uglesett i EU for å angripe flere forskjellige grupper, enten det er innvandrere eller homofile. Det at de tar den greia der er ikke overraskende, sier han til Nettavisen.

Han sier at det er samme grunn som Tyrkia har brukt for å ikke delta i Eurovision.

– Det er akkurat samme grunn som Tyrkia bruker. De vil ikke at familieprogram skal være for hyggelig mot enkelte grupper av folket, sier han.

– Hva synes du om det?

– Det er sånn enkelte land styrer og vise at de gjør noe, så skal vi henge ut en gruppe mennesker står for ufinheter i samfunnet vårt. Så kan man skylde på bibelen eller koranen, men de skal vise frem de moralske aspektene som de mener er galt i samfunnet, sier Thomassen.