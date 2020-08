Urolig etter månedsvis med lederstrid: – Langt ifra godt nok

Sveinung Rotevatn (V) sier ikke nei til å være nestleder under Abid Raja eller Guri Melby, men vil helst være nummer én. – Når det er persondiskusjoner som dette, blir det nødvendigvis ganske polarisert.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Kampen om vervet som partileder i Venstre tilspisser seg. Onsdag meldte Melby at hun stiller som lederkandidat i Venstre, i konkurranse med Abid Raja og Sveinung Rotevatn.

Melby har brukt langt tid på å bestemme seg, og har ifølge NRK har vært skeptisk til å eventuelt sitte på topp med Abid Raja som nestleder.

Rotevatn sier til Nettavisen Økonomi at han ikke har noen reservasjoner mot å ha konkurrentene som nestleder i det konfliktfylte partiet, skulle landsmøtet velge ham som leder i slutten av september.

– Jeg tror at jeg klarer å jobbe godt med veldig mange. Og det inkluderer både Abid og Guri. Begge de to kan gjøre en god jobb i en eventuell ledertrio i Venstre, sier Rotevatn.

– Kunne du tenkt deg å fortsette som nestleder dersom en av de to andre blir pekt på, da?

– Jeg har sagt at jeg gjør den jobben partiet vil at jeg skal gjøre. Det er Venstre som er viktig for meg, og ikke meg selv. Jeg takket ja til å være innstilt som første nestleder for partiet av valgkomiteen i vår, så jeg er åpenbart interessert i det. Men jeg tror også at jeg kan gjøre lederjobben, og jeg er klar for å ta den. Og jeg tror et flertall i partiet vil slutte opp om det, sier Rotevatn.

LEDERSTRID: Både klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kultur- og likeminister Abid Raja vil bli ny partileder i Venstre. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Vil ha slutt på konfliktene for å redde partiet

Klima- og miljøminister Rotevatn var tirsdag og onsdag på flere bedriftsbesøk i Stavanger-området. En tur opp Preikestolen rakk han også. Innimellom fikk han solgt seg inn for de lokale Venstre-medlemmene, og forsøkte å overtale dem til å velge ham som partiets neste leder.

Rotevatn er klar på at Venstres oppslutning på 2,1 prosent på denne ukens Nettavisens måling, er for dårlig.

– Det er jo langt ifra godt nok. Det viser jo hvor stor jobb vi har frem mot neste valg. Den jobben blir ikke gjort av seg selv. Uansett hvem vi velger til leder på landsmøtet, så kommer ikke meningsmålingene til å hoppe opp med en gang, tror jeg, sier Rotevatn og fortsetter:

– Nå må vi dra lasset sammen det neste året, og vise at vi er ett lag, som ikke bare krangler mellom oss, men som tross alt er enig om det viktigste.

HVEM OVERTAR: Både Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Abid Raja har annonsert at de ønsker å bli Venstres neste partileder. Foto: Montasje (NTB)

Statsviter Bernt Aardal sa onsdag til Nettavisen at partiet kan gå en dyster fremtid i møte hvis de ikke klarer å få slutt å få slutt på uroen i partiet. Rotevatn tror partiet vil klare å samle seg om en ny leder, uansett hvem som blir valgt.

– Ja, det tror jeg vi klarer. Når det er persondiskusjoner som dette her, blir det nødvendigvis ganske polarisert. Man karakteriserer hverandre og forsterker forskjeller veldig. Og da kan det virke som at folk er veldig ulike, sier Venstre-nestlederen og følger opp:

– Men jeg kjenner både Guri og Abid godt nok til å vite at vi er enig om det meste. Vi jobber godt sammen. Uavhengig av hvem som blir valgt, er jeg sikker på at partiet vil slutte opp om og samle seg om det. Det har i alle fall jeg tenkt å gjøre.

Drar ikke velgere med lederstrid

Valgforskeren Aardal sier onsdag til Nettavisen at Venstre « er i krise og får ikke uttelling i regjering heller. Det er Høyre som vinner på korona-pandemien». Rotevatn mener at det er hyggelig at Høyre gjør det bra, men at nøkkelen til en borgerlig valgseier i 2021 avhenger mer av at Venstre kommer over sperregrensen enn at Høyre gjør et brakvalg.

– Hovedproblemet vårt er ikke at vi har mistet mange velgere til andre partier, men at mange av dem som stemte på oss sist er mer usikre nå. De har satt seg på gjerdet, og svarer at de er usikre når folk ringer. Mitt mål er at de skal komme tilbake til partiet, sier ministeren.

Skulle det bli borgerlig regjering for tredje periode på rad, kan Erna Solberg rett og slett bli historisk.

TRAKK SEG: Spekulasjonene om hvem som skal ta over ledervervet i Venstre har pågått lenge, og skjøt fart da Trine Skei Grande trakk seg tidligere i år. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Rotevatn sier partiet ikke kan hevde seg på målingene når velgerne ikke vet hvem partiets neste leder kommer til å bli. Melby, Raja og Rotevatn har meldt seg, mens næringsminister Iselin Nybø foreløpig nøyer seg med å si å si at hun er villig til å ta på seg vervet - men ikke stille som lederkandidat.

– Vi er fire synlige statsråder som folk vet hvem er, og som folk forhåpentligvis synes gjør en god jobb. Samtidig er vi konkurrenter om ledervervet i partiet, og det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt det i mange måneder, sier Rotevatn.

Tror ikke moraliserende klimapolitikk fungerer

Venstre profilerer seg som et klimaparti, noe som også gjorde at Sveinung Rotevatn søkte seg til partiet for 13 år siden. Men også Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) har klima og miljø blant sine viktigste saker.

MDG gjorde sin dårligste måling på halvannet år denne uken, og endte på 3,9 prosent. SV klatret til 8 prosent, og er landets femte største parti - nesten seks prosentpoeng over Venstre.

– Det er vår klimapolitikk som gir resultater. Utslippene har gått ned i Norge fire år på rad. Da SV var i regjering, var de ikke i nærheten av samme resultat. Nå har ikke MDG vært i regjering, men de styrer i Oslo, og der har utslippene gått opp to år på rad, sier Rotevatn.

Les også: Nær 20 prosent av klimagasskutt skyldtes vedlikeholdsstans

STOR JOBB: I sommer tok klima- og miljøminister første spadetak på utgravingen av Gjellestadskipet. Sveinung Rotevatn legger ikke skjul på at den neste lederen av Venstre har en tung jobb foran seg når partiet skal løftes over sperregrensen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

33-åringen er ikke typen som vil hisse til konflikt om kjøttfri mandag i kantinen eller bompenger. Det som fungerer er å skifte ut bilparken, styrke kollektivtrafikken og å bruke bærekraftig biodrivstoff, mener Rotevatn.

– Skal vi lykkes med den grønne omstillingen, må vi sørge for grønn vekst i økonomien. Vi vinner ikke klimakampen dersom beskjeden til folk er at «nå skal alle bli fattigere og få litt verre liv». Det tror jeg ikke folk vil være med på, og jeg tror ikke det er klokt, sier klima- og miljøministeren.