USA ber Tesla trekke tilbake over 100.000 biler

Ber formelt om at flere Model X- og Model S-biler trekkes tilbake.

Den amerikanske føderale etaten National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ber formelt om at Tesla trekker tilbake rundt 158.000 av de to populære Tesla-modellene Model X og Model S.

Årsaken er at medieenheten (MCU) i bilene skal påvirke mange av funksjonene inne i kjøretøyene, melder Electrek.

Det er spesielt eiere av eldre utgaver av de to Tesla-modellene som rapporterer om problemer, som at berøringsskjermen blir mindre responsiv, oppstartstiden blir lengre, skjermen fryser og må startes på nytt, eller i verste fall at MCU-enheten ikke fungerer i det hele tatt.

Les også: Elon Musk, verdens rikeste mann, har solgt nesten alt han eier

Tesla introduserte en ny medieenhet i 2018 som ikke har det samme problemet, men eiere av eldre biler opplever fortsatt problemer. NHTSA begynte å etterforske saken allerede i fjor, skriver Electrek.

Noen få måneder senere anerkjente Tesla at det var en feil i berøringsskjermene og tilbød utvidet garanti.

Med tanke på at det er mange viktige funksjoner som bare er tilgjengelige via berøringsskjermen i Tesla-kjøretøyer, anså NHTSA saken som et potensielt sikkerhetsproblem, og til tross for Teslas garantiendring, vurderte byrået fortsatt å kreve en tilbakekalling, noe de nå har gjort alvor av.

Les også: Kronen rett til værs: Mot prisfest for norske Apple- og Tesla-fans

Offisielle data utgitt av Tesla til NTHSA viser at medieenheten svikter så ofte som i 30 prosent i visse byggemåneder.

Nå har Tesla to uker på seg til å gi et svar eller godta tilbakekallingen.

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden