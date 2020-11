USA-ledigheten stuper

Arbeidsledigheten i USA stuper, men tallene kommer for sent til å redde Donald Trump.

Arbeidsmarkedstallene betegnes gjerne som verdens viktigste nøkkeltall for finansmarkedet. Store avvik kan forventningene kan gi store utslag på både i aksjemarkedet og rentemarkedet.

Men oktobertallene kommer altså litt for sent til å ha noen innvirkning på det amerikanske presidentvalget.

Nå viser tallene for oktober at det ble skapt 638.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren, såkalte Ekspertene så i gjennomsnitt for seg at sysselsettingen økte med 600.000 personer i oktober, ned fra 661.000 personer i september, men hele 1.481.000 personer i august.

Gjeninnhenting

De amerikanske statistikkmyndighetene skriver at den lavere ledigheten skyldes en gjeninnhenting i den amerikanske økonomien. I likhet med andre økonomier har denne vært sterkt hemmet av koronapandemien.

I oktober var det spesielt en lavere ledighet innenfor ferie og innkvartering, blant akademikere, men tjenestesektoren og byggebransjen.

Antall arbeidsledige amerikanere ved utgangen av oktober utgjorde 11,1 millioner, mot 12,6 millioner en måned tidligere.

Rekordlavt

Ledigheten ved utgangen av forrige måned var på 6,9 prosent. Her var det ventet at ledighetsraten vil falle fra 7,9 prosent i september til 7,7 prosent, slik at ledigheten er mye lavere enn det ekspertene spådde. Før koronakrisen lå imidlertid amerikansk arbeidsledighetsrate på rekordlave nivåer rundt 3,5 prosent.

Rett etter at tallene ble kjent, steg Oslo Børs marginalt på nyheten, men hovedindeksen ved Oslo Børs er ved 14.45-tiden fortsatt noe ned. Børsutslaget er minimalt all den stund utfallet av presidentvalget er det viktigste.

Donald Trump har gjerne brukt gode arbeidstall til inntekt for politikken han fører. For ett år siden var den amerikanske ledigheten på det laveste siden slutten av 60-tallet.

Tendens

Handelsbanken Capital Markets skriver i morgenrapporten at det var ventet at sysselsettingsveksten vil fortsette å avta. Det er en tendens de har sett de siste månedene etter kraftig vekst i vår og tidlig sommer.

Bankens eksperter mener at arbeidsmarkedet ikke kan normaliseres fullstendig så lenge smitteverntiltak i mange stater fortsatt forhindrer full aktivitet for en del sektorer.

Ny oppblomstring av smitte i det siste har også økt sannsynligheten for en ytterligere nedgang i arbeidsmarkedet de nærmeste månedene.