USAs sentralbank holder styringsrenten uendret

Holdt unna press fra Donald Trump om å kutte renten denne gangen.

LOS ANGELES (Nettavisen): USAs sentralbank holdt som ventet styringsrenten uendret på intervallet mellom 2,25 og 2,50 prosent onsdag.

President Donald Trump har lenge presset på for at sentralbanken skal kutte renten. Han fikk ikke viljen sin nå, men sentralbanken signaliserer at kutt kan komme i tiden fremover, uten at de spesifiserer når.

Det var på forhånd ventet at sentralbanken ville holde styringsrenten uendret, men at de ville varsle at renten skulle ned. I sin morgenrapport onsdag, skrev Handelsbanken dette om hvorfor markedet ventet rentekutt framover.

- Årsaken er blant annet den intensiverte handelskrigen mellom USA og Kina, som bidrar til å svekke de økonomiske utsiktene. Vi har også sett svakere tall fra amerikansk arbeidsmarked, lavere inflasjon og svekkede inflasjonsforventninger den siste tiden.

Sentralbanken i USA hevet renten sist i desember, noe som var fjerde rentehevingen i 2018.

Donald Trump har gjentatte ganger kritisert avgjørelsen om å heve rentene, og denne uka hintet presidenten om å sparke sentralbanksjef Jerome Powell.

- Vi får se hva han gjør, svarte Trump da en journalist tirsdag lurte på om han tenkte på å fjerne Powell.

- Jeg er totalt uenig med ham. Jeg er ikke fornøyd med hva han har gjort, sa Trump i et intervju med ABC søndag, ifølge The Guardian.

PRESIDENT: Donald Trump har lagt press på sentralbanksjefen. Foto: (NTB scanpix)

Det er uklart om Donald Trump har myndighet til å sparke sentralbanksjefen. Rådgivere ved Det hvite hus skal ha sterkt frarådet presidenten å ta grepet, ettersom det vil ryste allerede skjøre markeder.

Trump utnevnte Jerome Powell til stillingen i 2017. En sentralbanksjef skal være helt uavhengig til å sette renten basert på økonomiens behov, ikke hva som tjener interessen til politikere.

Trump har tidligere forsøkt å påvirke sentralbanken ved å nominere to støttespillere til styret, et trekk han ikke har lykkes med.