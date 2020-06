USAs sentralbank rørte ikke renta - spår BNP-fall på 6,5 prosent

USAs bruttonasjonalprodukt kommer til å krympe med 6,5 prosent i år, spår landets sentralbank.

Over 42 millioner amerikanere har meldt seg arbeidsledige siden midten av mars og den offisielle ledigheten er nå på 13,3 prosent.

Sentralbanken spår at ledigheten vil forbli høy, men falle til 9,3 prosent mot slutten av året.

Bruttonasjonalproduktet vil ifølge bankens analyse krympe med 6,5 prosent i år, noe som er litt mer optimistisk Verdensbankens ferske analyse på 7 prosent BNP-nedgang.

Sentralbanksjef Jerome Powell lar styringsrenta bli liggende på 0 prosent og spår at renta blir værende lav til utgangen av 2022.

Skeptiske

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport at i utgangspunktet så ikke de for seg noen nye tiltak denne gangen. Situasjonen i finansmarkedene har bedret seg, og rentekuttene fra den amerikanske sentralbanken sammen med omfattende likviditetstiltak gitt godt gjennomslag til publikum.

I tillegg har realøkonomien, produksjon, etterspørsel og sysselsetting begynt å vise mer positive tendenser.

Bankens eksperter mener i tillegg at rentekomiteen i Federal Reserve er skeptisk til negative renter for å stimulere økonomien ytterligere. Komiteen er mer opptatt av å holde renten lav ved å kjøpe rentepapirer i markedet.

Så derfor opprettholdt Handelsbanken på morgenen synet om at rentebunnen er nådd ved dagens intervall på 0,00-0,25 prosent.

Mer interessant er det om sentralbanken denne gangen presentere nye prognoser for amerikansk økonomi. På grunn av den omfattende usikkerheten rundt koronasituasjonen har dette inntil videre vært satt på vent.

Heller ikke DNB Markets ventet noen endringer denne gangen.

Etterlyser klarhet

Men i referatet fra aprilmøtet fremkom det at mange i komiteen mener at planene for den framtidige pengepolitikken bør gjøres klarere for publikum. DNB tror diskusjonene også har preget dette møtet, og at det blir oppdaterte prognoser på økonomi og inflasjon.

Spesielt interessant blir det å se om komitémedlemmene ser for seg at renten skal opp i løpet av prognoseperioden ut 2022. Alternativet er en rente på dagens nivå, som den amerikanske sentralbanksjefen Powell har sagt er den nedre grensen.