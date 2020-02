USAs største speiderorganisasjon begjærer seg selv konkurs

The Boy Scouts of America har begjært seg selv konkurs med begrunnelse i at den ønsker å gi erstatning til medlemmer som er blitt seksuelt misbrukt.

Organisasjonen er USAs største speiderorganisasjon, og også landets største ungdomsorganisasjon.

– BSA føler sterkt med alle ofre som er blitt misbrukt, og beklager dypt til alle som ble påført skader under sin tid som speidere, sier administrerende direktør Roger Mosby i en uttalelse tirsdag.

Her heter det også at organisasjonen vil bruke konkursen til å etablere et erstatningsfond for dem som har opplevd å bli seksuelt misbrukt mens de var medlemmer.

Med konkursbegjæringen håper den 110 år gamle organisasjonen å kunne fortsette virksomheten samtidig som den etablerer et stort erstatningsfond.

Ifølge CNN er det snakk om hundrevis av søksmål vedrørende seksuell mishandling.

Paul Mones, en advokat som ifølge kanalen representerer hundrevis av ofre for seksuelle overgrep, kaller organisasjonens konkurs en tragedie.

Han var en del av et juridisk team som vant et søksmål på 18,5 millioner dollar mot organisasjonen for det tidligere speider- og seksuelle overgrepsofferet Kerry Lewis i 2010. Mones sier til CNN at ofre som var i påvente av søksmål nå i stedet må innfri krav gjennom konkursretten.

I kjølvannet av Lewis-saken forteller Mones at advokatkontoret hans mottok hundrevis av telefoner fra voksne menn som påsto å ha vært ofre for seksuelle overgrep fra speiderorganisasjonen, men at mange stater hadde begrensningsvedtekter som innsnevret de juridiske alternativene den gangen. Først flere år senere, da noen stater vedtok nye lover som gjorde det mulig for ofre å inngå søksmål uten begrensninger for når det påståtte overgrepet fant sted, kom det en drøss med søksmål mot ungdomsorganisasjonen.

Flere av søksmålene innebærer gjentatt seksuell berøring/stryking, eksponering for pornografi og tvungen anal eller oral sex.

Ved å begjære seg konkurs kan organisasjonen få utsatt behandlingen av disse søksmålene inntil videre. Men den må også regne med å måtte selge noen av sine mange eiendommer, deriblant leir- og naturområder, for å skaffe penger til erstatningsfondet.

– Speideraktivitetene vil fortsette under denne prosessen og i mange år framover, sier Evan Roberts, en talsmann for BSA.

Organiasjonen har tidligere kommet med følgende uttalelse, ifølge CNN:

– Vi bryr oss dypt om alle ofre for overgrep mot barn og ber om unnskyldning til alle som har blitt skadet i løpet av sin tid i speideren.

De la den gang også til at de var «rasende over at det har vært tider da enkeltpersoner benyttet seg av programmet vårt for å misbruke uskyldige barn.»

Begjæringen er levert til en føderal domstol i Wilmington i delstaten Delaware, og konkursen er ventet å bli en av de største og mest komplekse i amerikansk historie.