USAs velgere til Donald Trump: You're fired!

Donald Trumps siste dager viser en taper som er villig til å gjøre hva som helst for å beholde presidentembedet.

Det var verken journalistene, kommentatorene eller meningsmålerne som felte Donald Trump.

Med rundt fire millioner stemmers overvekt har den amerikanske befolkningen fått nok og sagt klart fra: «Donald Trump - you´re fired!».

Ved 13.30-tiden fredag er stemmetallene 73,5 millioner stemmer til Joe Biden og 69,6 millioner stemmer til Donald Trump. Opptellingen pågår fortsatt, men det ser ut til at bare teori kan frata Joe Biden seieren i presidentvalget.

I så fall ender valget slik mange forventet.

FIKK SPARKEN: Med en overvekt på over fire millioner stemmer har det amerikanske folket gitt Donald Trump sparken som president. Foto: Carlos Barria (Reuters)

Som jeg skrev på denne bloggen 22. oktober, og altså snaue to uker før valget: - Det skal et mirakel til for at alle endringer går i Donald Trumps favør. Det er rett og slett statistisk svært usannsynlig med mindre det skjer en stor uforutsett hendelse som skaper et valgskred.

Jeg var bombesikker på at Biden ville få flest stemmer totalt, men tok forbehold om at det var jevnt i mange av vippestatene.

Likevel skulle det et mirakel til for at Donald Trump skulle vinne: Derfor heter USAs neste president Joe Biden, var min konklusjon.

Problemet med å spå utfallet av amerikanske valg er et valgsystem der man kan vinne klart nasjonalt, men likevel tape. Ved starten av opptellingen var det fare for at Joe Biden fikk flest stemmer, mens Donald Trump kunne bli president i fire nye år.

Med forbehold om at opptellingen ikke er ferdig, ser det heldigvis ut til at den neste presidenten både vant kampen om velgerne og valgordningen.

Det vil være overraskende om ikke Joe Biden tar både Georgia og Pennsylvania. I Arizona er ledelsen så stor at den trolig holder helt inn, og de gjenstående stemmene i Nevada kommer fra storbyområder hvor Donald Trump står relativt svakt.

CNN mener at stillingen er 253-213 i Joe Bidens favør, og holder Arizona åpent.

Hvis valgvinden fortsetter de neste dagene vil valget ende med 306 valgmenn til Joe Biden og 232 til Donald Trump. I så fall kan Donald Trump saksøke så mye han vil uten at det får noen betydning.

Mange har kommentert den avgående presidentens mange løgner og farlige uttalelser de siste dagene. Ville konspirasjonsteorier om valgfusk, manglende vannmerker og tusenvis av falske stemmesedler er spredt uten fnugg av dokumentasjon.

Løgnene og den farlige agitasjonen var så vill at tre av de amerikanske fjernsynsnettverkene tok talen til USAs president av luften, mens CNN lot seerne ta del i presidentens ytringer.

Det er en trist utgang på en presidentperiode hvor Donald Trump lenge faktisk hadde et godt grep om økonomien og har flere utenrikspolitiske seire, og sånn sett har gjort det bedre som president enn de verste kritikerne har påstått.

Så jevnt som valget ble i mange stater er det relativt sannsynlig at valgutfallet ville blitt et annet uten pandemien.

På den annen side: Når dødsfallene nærmer seg 250.000 og USA har håndtert koronapandemien så dårlig, så er det ikke urimelig at mange velgerne la vekt på det når de stemte på Joe Biden.

Sånn sett falt Donald Trump for eget grep.

Eller som han ville sagt det selv; unnskyldninger er for tapere.

Donald Trump etterlater seg et splittet land. Tar vi bort California, har Trump faktisk flere stemmer enn Biden i hele resten av USA. Kjører du bil utenfor byene og spør en tilfeldig person, er sannsynligheten høy for at du finner en Trump-supporter. Nesten 70 millioner har lagt Trump/Pence-stemmeseddelen i posten eller valgurnen.

For alle som elsker USA er håpet at Joe Biden og det republikanske flertallet må starte på en ny øvelse som heter samarbeid og kompromisser.

Et sted å begynne er å håndtere koronapandemien der antallet nye tilfeller var 121.504 i går - det uten sammenligning største tallet noensinne, og pilene peker rett oppover. Hver dag dør over 1000 nye personer.

Tilbake til valget: Det er ikke over, før det er over, heter det. Selv om tyngdekraften virker for Joe Biden, så er det usikkerhet om hvor mange stemmer som gjenstår å telle, og om poststemmer fra amerikanske soldater kan gi en ny trend i innspurten.

Det som derimot er 100 % sikkert er at det amerikanske folket med massivt flertall ønsker å sparke Donald Trump ut av Det hvite hus.

Sosiale medier er full av skadefryd, og setningen som går igjen er hentet fra Donald Trumps berømte sitat fra TV-serien The Apprentice: You're fired!

