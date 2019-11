Usikkerhet rundt hemmelig avtale mellom Gunhild og Petter Stordalen

Usikkert om hemmelige avtale mellom Gunhild og Petter Stordalen gjelder.

Søndag 10. november ble det kjent at Gunhild og Petter Stordalen flytter fra hverandre etter 14 år.

VG skriver at det er usikkert om en den hemmelige avtale som skulle regulere et økonomisk oppgjør ved eventuell skilsmisse mellom Gunnhild og Petter Stordalen fremdeles gjelder.

En såkalt «Lex ektepakt» ble avtalt de to imellom som gikk ut på at hun ikke fikk med seg noen stor sum inn i ekteskapet, men var sikret å få over hundre millioner kroner i kontante penger ved en eventuell skilsmisse.

Beløpet ville bli utbetalt både hvis hun «kaster ham ut» eller hvis han gjør det, står det i saken.

– Ja, jeg kan bekrefte at vi har inngått noe som kan kalles «delvis felleseie», som er juridisk bindende selv om den ikke er tinglyst, uttalte Petter Stordalen til VG den gang.

Avisen kjenner ikke til om denne avtalen fremdeles gjelder i dag, men det er ikke tinglyst noen ektepakt i Brønnøysundregistrene, skriver VG.

Sendte ut pressemelding



Petter Stordalen (58) og Gunhild Stordalen (40) opplyste i en pressemelding søndag at de flytter fra hverandre etter 14 år sammen.

- Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, heter det i pressemeldingen.

- Mitt livs kjærlighet

Paret sier de fremdeles er hverandres støttespillere og bestevenner. Gunhild Stordalen sier de to har hatt 14 fantastiske år sammen, men at jobbprosjekter på begge kanter har gjort at de har sett mindre til hverandre og at de ønsker tid til å gjøre det de brenner for hver for seg.

- Gunhild er mitt livs kjærlighet, og dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker, sier Petter Stordalen.

