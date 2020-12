Ut mot NRK-ledelsen: Må ta ut feriedager i karantenetiden

Ansatte mener NRK stjeler fridagene deres: - Fryktelig urettferdig, sier Susann Michaelsen.

Torsdag skriver fagbladet Journalisten at en konflikt mellom NRK-ledelsen og NRK Sporten har oppstått etter at en upopulær beskjed ble gitt fra øverste hold:

Journalistenes opparbeidede fridager som følge av reisevirksomhet skal brukes i karantenetiden.

Når sportsjournalistene til NRK reiser for å dekke mesterskap i utlandet, jobber de som regel 54 timers arbreidsuker – noe som resulterer i en god del turnusfri i etterkant. Disse skal benyttes når journalistene kommer tilbake fra jobbreisen og må sitte i karantene, ifølge ledelsen.

Fyrer løs mot ledelsen

Det er ikke en løsning som journalistene er fornøyd med.

– Vi synes det er fryktelig urettferdig at vi skal ta den risikoen. Vi pleier å planlegge ti-timers dager når vi er ute på reise, så vi har massevis av avspasering når vi kommer hjem. Da er det ikke riktig av NRK å legge fridagene til dager vi er tvunget til å være inne. Det er jo ikke fri, sier klubbleder og NRK-profil Susann Michaelsen til Journalisten.

Michaelsen mener at beslutningen er skadelig for arbeidsmiljøet i NRK, og sier at statskanalen er smålige når de «stjeler» journalistenes opparbeidede fridager.

Det er ikke første gang klubblederen langer ut mot NRK-ledelsen. Tidligere har Michaelsen vært kritisk til NRKs hyppige «lufting» av vikarer og NRK-journalistenes lønnsutvikling. For to år siden tok hun også et kraftig oppgjør med kringkastinssjef Thor Gjermund Eriksen på Facebook.

Heller ikke NRKJ-leder Rolf Johansen sparer på kruttet når NRK-journalistene må legge fridagene til en periode de er tvunget til å være inne på:

– Jeg mener NRKs tilnærming til belastningen det er å sitte i karantene etter en jobbreise er uholdbar. Det er rett og slett elendig personalpolitikk, sier Johansen til fagbladet.

Direktør mener praksisen er i tråd med loven

Organisasjonsdirektør Olav Hypher i NRK skriver til Journalisten at NRKs retningslinjer er i tråd med myndighetenes krav, arbeidsmiljøloven og NRKs egen tariffavtale.

Direktøren skriver at reglene for karantene gjelder uavhengig av årsak til karantenen, noe som betyr at alle ansatte - med unntak av de som har vært på fritidsreiser til røde land - får ordinær lønn i karanteneperioden.

– Reglene sikrer også at ferie og enkelte andre fridager i karanteneperioden kan tas ut senere. Ordinær ukefri og lignende kan ikke tas ut senere, skriver Hypher til Journalisten.

Organisasjonsdirektøren skriver for øvrig at han oppfatter NRKs retningslinjer som allment akseptert i bedriften og at det ikke har vært noen spesielle konflikter knyttet til disse.

