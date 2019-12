Ut mot Rasmus Hanssons miljøfond: - Har feilet så langt

Kolonial.no-gründeren mener prisen på plastposer må opp. Hansson svarer med å skryte av dagligvareselskapet.

- Vi er fornøyde med Handelens Miljøfond. Det er bra at de hjelper oss til å pålegge oss selv en plastposeavgift, og det er positivt at pengene brukes til miljøtiltak. Men hvis vi ser på den reelle effekten i plastposebruken, så har det feilet så langt. En halv krone i avgift er ikke nok til å vri butikker og kunder vekk fra plastposer, sier Karl Munthe-Kaas.

I forrige uke sa Kolonial-gründeren at dagligvareselskapet , etter press fra kundene, hadde funnet en måte å kutte ut plastbæreposene på, etter flere omganger med prøving og feiling. Nå tar Munthe-Kaas til orde for virkemidler som kan redusere plastbruken betraktelig i Norge, som per capita er i Europa-toppen i plastpose-forbruk.

- Plastposeavgiften kan øke enda mer, så det virkelig monner. Da må butikkene enten ta kostnadene selv eller aktivt minimere posebruken. Men også kundene blir incentivert til å ta i bruk andre metoder. Dessuten er det stor forskjell på plastposene i tykkelse og materiale. Kjedene burde i større grad bruke resirkulert plast, for eksempel, sier Munthe-Kaas.

Kolonial.no-gründer Karl Munthe-Kaas er uenig i at dagligvarebransjen jobber hardt for å få ned forbruket av plastposer. - Det snakkes mye og gjøres lite. Foto: Kolonial.no

Hansson tror kampanje over nyttår vil sikre 2021-målet

Han mener Handelens Miljøfond, som tidligere MDG-topp Rasmus Hansson er daglig leder for, ikke gjør nok for å nå målet om en 20 prosent reduksjon i norsk plastbærepose-forbruk innen 2021 sett i forhold til 2017-nivå. Handelens Miljøfond ble stiftet i 2017 som følge av EUs plastposedirektiv fra 2017, og fondets penger skal gå til prosjekter som har mål om å redusere verdens plastforbruk.

I dag betaler medlemsbedriftene i Handelens Miljøfond, som er så og si alle dagligvarehandlene i Norge, 50 øre til fondet per plastpose solgt. Det gav fondet inntekter verdt 112,8 millioner kroner i 2018. Nordmenn brukte 180 poser per person i 2018, en 10 prosent reduksjon fra året før. Daglig leder Hansson mener en 20 prosent reduksjon er realistisk innen utgangen av 2020.

- Det er anslått at omtrent 80 prosent av plastbæreposene går inn i avfallssystemet. Derfor er HMFs foreløpige mål minst 20 prosent reduksjon innen 2021. I løpet av 2020 vil vi bestemme et nytt, ambisiøst reduksjonsmål, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond. Foto: (Handelens Miljøfond)

Den tidligere stortingspolitikeren minner om at fondet kun har vært i gang i ett år, og at han selvsagt satser på større resultater etter hvert.

- Vi setter i gang en stor kampanje over nyttår for å nå Handelens Miljøfonds mål om minst 20 prosent reduksjon i plastbæreposebruk innen 2021. Kampanjen skal minne norske forbrukere på at det er lett å bruke mye mindre plastbæreposer. Det blir en hyggelig «dyttekampanje» som vi har god tro på at vil slå an, sier Hansson.

- Er det en ren markedsføringskampanje, eller inneholder den økonomiske incentiver også?

- Detaljene venter vi med til lanseringen.

Usikker på om større avgift hjelper

Munthe-Kaas tar til orde for at plastposene må bli dyrere:

- HMF-avgiften som butikkene påla seg selv har bare blitt sendt videre til kundene. Det gir økt kostnad på bæreposene, men åpenbart ikke nok til å gjøre en effekt, mener Kolonial.no-sjefen.

Handelens Miljøfonds daglige leder er imidlertid usikker på om dyrere plastbæreposer er løsningen.

- Det er ikke sikkert at det mest effektive er å øke prisen på bæreposene om kampanjen går som vi ønsker. Noen butikker tar i dag lite for posene, og noen tar mer, uten at det ser ut til å avgjøre poseforbruket. 50-øringen som går fra posesalget til Handelens Miljøfond er ikke først og fremst en avgift som skal redusere plastposebruken, men et bidrag til den mye større jobben HMF gjør for å løse problemet med plast og miljø, sier Hansson.

Ifølge Handelens Miljøfond-sjefen skal Norge doble resirkuleringen av plastemballasje innen 2025 på grunn av et annet EU-direktiv en det mye omtalte direktivet om plastbæreposer. Det betyr bedre teknologi på sorteringsanleggene og at forbrukerne må tenke annerledes om sortering på hjemmebane, ifølge Hansson.

- Derfor vet vi ikke helt hvilken rolle plastbæreposen vil spille i avfallssystemet om noen år. I HMF tar vi uansett mål av oss til å være en pådriver for denne nasjonale dugnaden.

Hansson skryter av Kolonial.no-initiativet som kutter alle plastbæreposer innen neste år.

- Det er flott at Kolonial.no går foran og kutter plastposebruk, og at de fortsetter som medlem i HMF. Det er viktig at varehandelen tenker sånn. Bransjen har et stort ansvar for plast og miljø langt utover bæreposer, og de har mulighet, hvis viljen er der, til å levere mye av løsningen på plastforsøplingen i Norge.