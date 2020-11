Utbetaler over to milliarder til nordmenn - ber folk sjekke kontoen

Over 800.000 nordmenn kan se frem til kjærkomne penger på konto.

– En del utbetalinger går automatisk. For ordens skyld bør man sjekke kontoen, selv om alle får en varsling. Vi har definitivt flest privatkunder, så det kan være kjærkomne penger for mange i disse tider, sier kommunikasjonssjef for skadeforsikring, Bjarne Rysstad, i Gjensidige til Nettavisen.

For 11 år på rad betaler forsikringsgiganten ut kundeutbytte til eierne sine. Det er til sammen hele 800.000 nordmenn, både privat- og næringslivskunder, som får sin del av kaka fra Gjensidige i disse dager. Det kan dermed hende at flere har fått penger uten å ha fått det med seg, selv om det varsles på sms/e-post etter at pengene er mottatt på konto.

– Hva ligger utbetalingene på i snitt for en privatkunde?

– De fleste kunder får igjen noen tusenlapper. Jeg kan nevne noen eksempler, hvor snittet er 2600 kroner per kunde i Øvre Eiker og Asker, sier Rysstad på telefon.

2700 kroner

Noe senere kommer kommunikasjonssjefen med statistikk fra andre kommuner.

– 5300 Gjensidige-kunder i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker vil dele 12,5 millioner kroner i kundeutbytte, og 5 700 Gjensidige-kunder i kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal vil dele 13,4 millioner kroner i kundeutbytte, skriver Rysstad i en e-post.

– Snittet er på cirka 2700 kroner per kunde. Det inkluderer både næringslivskunder og privatkunder, opplyser kommunikasjonssjefen.

Tynn tråd

Siden 2009 har Gjensidige delt ut kundeutbytte til eierne sine. I år hang imidlertid aksjeutbyttet i en tynn tråd, siden Gjensidiges generalforsamling bestemte den 25. mai at det ikke skulle deles ut penger, som følge av koronasituasjonen som rammer Norge.

Gjensidiges styre fikk likevel fullmakt til å betale ut aksjeutbytte til et senere tidspunkt, og nå har utbetalingene kommet i gang. 6,1 milliarder kroner, tilsvarende 12.25 kroner per aksje, betales ut til eierne.

Over to milliarder

Den største aksjonæren er Gjensidigestiftelsen, som igjen betaler ut deler av utbyttet som er mottatt fra Gjensidige. Kundene i Gjensidige vil få tilbake 13,7 prosent av det de betalte for skadeforsikringene sine i 2019, og etter skatt blir dermed utbyttebeløpet 11 prosent, skriver smartepenger.no.

– Dette betyr at Gjensidiges skadeforsrikringskunder kan se frem til å dele rundt 2,2 milliarder kroner i 2020, sier Rysstad, til Nettavisen.

Svært lite påvirket

Dette gjør selskapet, selv om Finanstilsynet tidligere i høst ba banker og forsikringsselskap om å holde igjen. Gjensidige hevder selv at selskapet er «svært solid». De leverte blant annet tidenes beste andre kvartal i sommer med et forsikringsresultat på 1344 millioner kroner, opp fra 1258 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dermed er det kapital i selskapet for å dele ut utbytte.

– Gjensidiges styre mener den store usikkerheten er redusert, og at det nå foreligger et godt informasjonsgrunnlag som støtter utbetaling av aksjeutbytte. Til tross for ekstraordinært store erstatninger knyttet til avbestilling av reiser, er de samlede erstatningsutbetalingene ikke vesentlig annerledes enn i en normal situasjon.

– Selskapets premieinntekter er svært lite påvirket av den pågående pandemien, og det er lite som tilsier at dette skal endre seg vesentlig i tiden fremover, skriver Gjensidige i en pressemelding.

