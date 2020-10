Utbombet aksje kan femdobles i rekordfart

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på en av de kanskje mest utbombede aksjene på hele Oslo Børs, Kongsberg Automotive (KOA). Aksjeanalyser.com ser nå muligheter for en femdobling for denne aksjen i løpet av de neste 1-3 måneder.

Aksjeanalyser.com ser et potensiale for aksjen opp mot NOK 0.40 på 1-3 ukers sikt, og opp mot NOK 0.80 på 1-3 måneders sikt.



Aksjen handles i skrivende stund fredag ettermiddag rundt NOK 0.145.

Aksjeanalyser.com ser altså et betydelig potensiale for denne totalt utbombede aksjen nå på kort og mellomlang sikt.



Så skal det selvfølgelig nevnes at aksjen er svært volatil, og det innebærer således også svært høy risiko ved å investere i aksjen.

Kongsberg Automotive ASA (ticker på Oslo Børs: KOA)





Kongsberg Automotive Holdings ASA er et norskt selskap som utvikler, produserer og selger produkter til bilindustrien over hele verden. De tilbyr produkter i verdensklasse til den globale kjøretøyindustrien. Produktene øker kjøreopplevelsen, gjør kjøretøyene tryggere, mer komfortabel og mer bærekraftig. Gruppen har fire hovedgrupper: drivlinje, som inkluderer girsystemer for lette kjøretøyer, interiør, som inkluderer sikkerhetsprodukter og komfortrelaterte produkter for bilinnredning, førerstyring og chassisrelaterte produkter til kommersielle kjøretøyer, kraftutstyr, væskeoverføring inkludert væskebehandlingssystem for kjøretøy og personbiler. Geografisk selger selskapet produkter i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia og andre land. Majoriteten av inntektene kommer fra Europa.

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside Investor Relations Oslo Børs Nordnet Morningstar

[Oppdatert analyse den, 09.10.2020]:

Teknisk Analyse av Kongsberg Automotive ASA (ticker på Oslo Børs: KOA)



Kongsberg Automotive ASA (ticker på Oslo Børs: KOA) er en totalt utbombet aksje på Oslo Børs, og som nylig måtte gjennomføre en gigant emisjon for å redde selskapet fra konkurs.



Nå kan tiden være inne for å kjøpe aksjen, og Aksjeanalyser.com mener aksjen fremstår som svært interessant nå rundt dagens kursnivå og hvor aksjen handles rundt NOK 0.145.



Aksjen viser nå klare tegn til å gjerne etablere en bunn rundt disse nivåene her, og aksjen har brutt ut av den bratt fallende trenden, og etablert en konsolideringsformasjon mellom NOK 0.12 og NOK 0.20.



Et etablert brudd over NOK 0.20-nivået vil utløse at kraftig teknisk kjøpssignal for KOA, og som da raskt kan stige til både NOK 0.40 og NOK 0.80 i løpet av de neste 1-3 måneder.



Aksjeanalyser.com vurderer KOA som en veldig spennende og interessant aksje rundt dagens kursnivå, og etter en solid emisjon nå for en tid tilbake og selskapet er godt finansert videre fremover.



Aksjeanalyser.com vurderer altså Kongsberg Automitive (KOA) som en veldig interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og ser et potensiale for aksjenn opp mot NOK 0.40 på kort sikt (1-3 uker) og opp mot NOK 0.80 på mellomlang sikt (1-3 måneder sikt).



Det som eventuelt vil kunne endre dette nå positive tekniske bildet for KOA vil være om aksjen skulle bryte ned under støttenivået rundt NOK 0.12.



Slik det samlede tekniske bildet for KOA er i dag så signaliseres videre oppgang for aksjen både på kort og mellomlang sikt.

Teknisk Analyse av Kongsberg Automotive ASA (ticker på Oslo Børs: KOA):