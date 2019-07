Utbyttefest for Morten Ramm

Morten Ramm bevilget seg et solid utbytte for 2018, til tross for en kraftig smell i finansinntektene.

Hans selskap Ramm AS klarte å øke inntektene fra 3,19 millioner kroner i 2017 til 4,07 millioner i 2018. Kostnadene økte også, men driftsresultatet steg fra 224.000 kroner til 515.000.

Ramm måtte imidlertid tåle en solid smell på finansinntektene i fjor, som gjorde at resultatet før skatt falt fra 1,94 millioner kroner i 2017 til 232.000 kroner i fjor. Til tross for resultatnedgangen, bevilget komikeren og seg 2 millioner kroner i utbytte for fjoråret, opp fra 500.000 kroner året i forveien.

Det har ikke lykkes Nettavisen Økonomi mandag morgen å få tak i Morten Ramm for en kommentar til tallene.



Nyskapning

Ramm AS har eierandeler i en rekke selskaper, blant annet Humornieu, som Morten Ramm eier 50 prosent av. Humornieu markedsfører seg som Norges største mini-humornettside.

I vår ble det kjent at Morten Ramm slutter i TV2.

- Hva skal de med en som meg på TV 2, som vil lage noe annet enn det de vil ha? Om jeg har noe som passer for TV 2, kan jeg heller komme tilbake og pitche det for dem. Det har vi en avtale om, uttalte Ramm til VG i april.

Morten Ramm, som for øvrig fyller 41 år i morgen, er opprinnelig fra Tønsberg og er både tekstforfatter, komiker og skuespiller. Ifølge Wikipedia debuterte han på TV i programserien «Manshow» på TV 2 Zebra i 2006, der han var sentral sammen med Håvard Lilleheie.

Årets nykommer

Her var Ramm med i redaksjonen og hadde egne stunt-reportasjer. I 2007 var Ramm med i Otto Jespersens program «Rikets Røst»med egne reportasjer. Ramm vant i 2008 prisen for årets nykommer under Komiprisen .

Allsidige Ramm er for øvrig tidligere fotballspiller på laget til Flint Tønsberg, har skrevet en del for det norske produksjonsselskapet Feelgood Scene Film og TV AS. Morten Ramm har også hatt scenenavnet «Dice» som frontfigur i bandet «Yatzi».

Utover høsten 2009 var også han blant annet med i konkurransen i programmet «Camp Senkveld» i Senkveld med Thomas og Harald på TV 2.



Krimserie

I 2014 var han med i påskekrimserien «Toget - På sporet av en morder» sammen med John Brungot. Ramm hadde dessuten rollen som Svenn i filmen «Jakten på Berlusconi» fra samme år.

I 2014 startet også Ramm opp humornettsiden Humornieu. Her laster han og andre komikere opp sketsjer og humorinnslag. Sammen med Einar Tørnquist medvirket han i TV 2-serien «Ramm og Tørnquist redder Norge» (2016-2018).

De to reiste rundt til forskjellige steder i Norge for å hjelpe små forretninger i kampen mot kjøpesentre og store kjeder.