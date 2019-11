Utelivskonge kjøpte ny bolig: - Flisene ramler ned på badet

Utelivsbaron Bo Vivike saksøker husprodusent for 1,2 millioner kroner.

Utelivsgründer Bo Vivike saksøker ferdighusprodusenten Trivselhus. Stridens kjerne står om mangelskrav ved oppføring av bolig.

- Dette er en reklamasjonssak på badene våre som har pågått i mange år. Vi har egentlig hatt en god dialog med Trivselhus, men på et tidspunkt så valgte Trivselhus å slutte å samarbeide og kommunisere med oss. Det ble rett og slett «radio silence», sier Bo Vivike.

Utbedret bare symptomer

Han forteller at de til slutt ikke så noen annen utvei enn å gå til rettslig skritt for å få brakt forholdene i orden. Kravet er på 1,2 millioner kroner.

- Huset stod nytt i 2012, men Trivselhus har ikke tatt tak i problemene i løpet av disse syv årene. De har utbedret noen av symptomene, men ikke årsaken til problemene. Vi har fliser som ramler ned fra badet, fortetter Vivike.

Siviløkonomen tilbød i en årrekke Oslos festglade befolkning en tumleplass i organiserte former i de sene nattetimer. I 2017 kvittet han seg med nattklubbene og satset på «restaurant-bar-klubb-konsepter» ifølge DN.

- Har avvist kravet

Vivike står blant annet bak BAR Tjuvholmen, som er eid av Strav Holding. I fjor omsatte holdingselskapet for 122 millioner kroner.

Saken skal opp i Asker og Bærum tingrett i desember.

- Det medfører riktighet at det er fremmet et krav mot Trivselhus Norge AS. Kravet er avvist, sier advokat Anders Lafton Briskodden som representerer Trivselhus Norge.