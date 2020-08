Uten at vi alle sammen viser ansvar, kommer ny bølge korona-nedstengning

Allerede i neste uke runder Norge 10.000 koronasmittede. Får vi ikke smitten under kontroll, blir landet stengt ned igjen med ny massearbeidsledighet.

Stengt alkoholservering etter midnatt, nei til store private fester og et klart råd om å holde seg innenlands - det er resepten statsminister Erna Solberg skriver ut for å unngå en ny massiv nedstengning av landet.

Innstrammingene er nødvendig etter at koronasmitten har bredt seg de siste dagene og skapt frykt for en ukontrollert smitte med påfølgende intensivinnleggelser og dødsfall.

Smitte har vi nok av, vi trenger ikke importere mer av den.

Dert var trolig både nødvendig og klokt å lette litt på trykket i sommer, slik at folk flest fikk en opplevelse av ferie fra pandemien. Ulempen er at det også snek seg inn en følelse av at det verste var over, og at nå var det fritt frem. Det er en farlig misforståelse.

Som det er sagt: Vi kan ha glemt covid-19, men covid-19 har ikke glemt oss.

Hasteinnkallelsen til en ekstraordinær pressekonferanse i dag viser hvor alvorlig regjeringen og helsemyndighetene tar tegn til oppblussing innenlands, og stadig økende smittetall i utlandet.

Rådet er ikke til å ta feil av: Med mindre du har tvingende nødvendig ærend i utlandet, så hold deg til Norge.

Smitte har vi nok av, vi trenger ikke importere mer av den.

Utfordringen er at det er lettere å åpne opp, enn å stenge ned. Og sommeren har tydeligvis gjort en del grupper mindre ansvarsfulle. Men nå er det alvor. Vi må for all del unngå en ny bølge med oppsigelser, permitteringer og bedriftsnedleggelser. Derfor må helsemyndighetene få støtte i å bekjempe så mye som mulig av spredningen så fort som mulig.

SITUASJONEN NÅ: Om kort tid passerer vi 10.000 meldte tilfeller. Til nå er hver tiende lagt inn på sykehus, og for 256 har det endt med dødelig utgang. Foto: Folkehelseinstituttet

De siste ukene har det vært en farlig tendens til såkalt smitte-shaming, og er det noe vi vet fra tidligere pandemier og epidemier, så er det at det er farlig. Alle har plikt til å følge smittevernrådene, men det må ikke bli skambelagt å teste seg eller gå frivillig i karantene.

De siste utbruddene fra fester, et bryllup og cruisetrafikk viser bare at koronaviruset er mer smittsomt enn mange tror, og det er nesten ikke gitt for et vanlig menneske å oppføre seg slik at det er null risiko for å bli smittet - og for å smitte andre.

I neste uke åpner grunnskolen og et årskull på rundt 60.000 barn starter forventningsfulle på sin første skoledag. Andre tar skrittet opp i videregående skole eller begynner på høyere utdanning. Mange av de siste har allerede fått fremtidsplaner ødelagt eller forstyrret av pandemien.

Mange arbeidstakere er tilbake på jobb etter at bedriftene møysommelig har reåpnet og fått folk tilbake på arbeid. Mange bransjer rapporter om en drift som sakte, men sikkert vender tilbake til en slags normal.

INGEN GRØNNE: Nå er rådet at du dropper alle utenlandsreiser. Selv om du ikke får karantene ved å besøke gule land, så utsetter du deg selg og andre for økt smitterisiko. Foto: Folkehelseinstituttet

Det dummeste vi gjør i denne situasjonen er å la det skure og gi blaffen i rådene fra helsemyndighetene. Når det ikke finnes et land som er markert grønt, så er beskjeden tydelig. Selv om du ikke får karantene etter besøk i gule land, så øker du sjansen for å bli smittet og smitte andre ved å reise dit.

Som helseminister Bent Høie sa det på pressekonferansen: - Blir du smittet i køen på Systembolaget, så er det ikke verdt prisen.

PS! Hva mener du? Vil du følge reiserådene? Skriv et leserbrev!