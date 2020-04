Utenlandske investorer: Krona vil styrke seg i år

I en spørreundersøkelse Reuters har gjort blant investorer, sier de fleste at krona vil styrke seg de neste 12 månedene.

Fallende oljepriser og koronapandemi har sendt krona utfor stupet. I dag koseter én dollar 10,44 kroner, mens én euro koster 11,26 kroner.

Reuters har gjennomført en undersøkelse blant 27 norske og internasjonale makroøkonomer, og spurt hvordan de tror den norske og svenske krona vil utvikle seg mot dollar og euro de neste 12 månedene.

- Den norske og svenske valutaen forventes å styrke seg gradvis i de neste 12 månedene, etter en turbulent start dette året, er konklusjonen til undersøkelsen, skriver Reuters.

Om utviklingen av NOK mot dollar og euro, svarte henholdsvis 19 og 28 makroøkonomer. Nettavisen har gjengitt svarene nedenfor.

Økonomene har blitt bedt om å gi en prognose på høyeste og laveste kronekurs om henholdsvis én, tre, seks og 12 måneder. En median av prognosene sier at krona vil svekke seg ytterligere mot dollar den kommende måneden, men at den vil styrke seg til 9,4 i løpet av et år.

Undersøkelsen viser en stor usikkerhet når det gjelder utviklingen. Mens de fleste mener at kronen vil styrke seg i løpet av 12 måneder, er det også gitt en prognose som sier at krona vil svekke seg noe.

Utvikling av norske kroner mot dollar. Tallene er hentet fra Reuters spørreundersøkelse. Nettavisen har rundet av til to desimaler. Foto: (Reuters/Nettavisen)

Undersøkelsen viser den samme trenden når det gjelder utviklingen av norske kroner mot euro. Makroøkonomene mener at krona mest sannsynlig kommer til å svekke seg noe i månedene fremover, men at den vil styrke seg (median på 10,6) i løpet av de neste 12 månedene.

Utvikling av norske kroner mot euro. Tallene er hentet fra Reuters spørreundersøkelse. Nettavisen har rundet av til to desimaler. Foto: (Reuters/Nettavisen)

Støtter undersøkelsen

Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DnB Markets sier i en kommentar til undersøkelsen, at krona trolig vil styrke seg mot slutten av året og til neste år, men:

- Nivået vil nok fortsatt være svært svakt sammenlignet med årene vi har bak oss, sier hun til Nettavisen.

- Krona har svekket seg usedvanlig mye på kort tid. Det helt ekstraordinære sjokket som har rammet verdensøkonomien brutalt, skaker markedene. I usikre tider er det vanlig at kronen svekker seg, og disse tidene er usedvanlig usikre. Attpåtil har oljeprisen falt kraftig, og trukket krona svakere. Mot utgangen av året og neste år vil sannsynligvis den økonomiske gjeninnhentingen være i gang, sier hun og legger til at også oljeprisen trolig vil bli høyere.

Sjefsanalytiker i Nordea, Niels Christensen sier til Reuters at oljeprisen vil være en nøkkeldriver for utviklingen av kronestyrken. Han advarer samtidig:

- Det kan fort skje at det kommer en ny bølge med markedsuro, og hvis det skjer, vil mindre valutaer lide, sier Christensen.