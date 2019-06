Utfordrer Finn.no: Spår at Google for Jobs kommer til Norge i år

- Google for Jobs vil bli en kraftig kraftig utfordrer til Finn.no sitt monopol på stillingsannonser, sier markedssjef Christian Børresen i Randstad.

Det er knyttet stor spenning både til når Google for Jobs kommer til Norge og hvordan det vil påvirke det norske stillingsmarkedet. I dag er det Finn Jobb som dominerer markedet her hjemme, med en markedsandel på nærmere 90 prosent.

- Google for Jobs kommer til å snu opp ned på måten bedrifter annonserer og finner ansatte på. Google går aldri inn i et marked uten å mene alvor, og det er ingen tvil om at det vil lykkes også denne gang, sier markedssjef Christian Børresen i Randstad.

Han viser til at nærmere en tredjedel av alle Google-søk er jobbrelaterte, noe som tilsvarer rundt 300 millioner søk hver måned.

Randstad er et av verdens største bemannings- og rekrutteringsselskap med kontorer i nærmere 40 land.

SLIK SER DEN UT: Google for Jobs er en integrert del av Googles søkemotor. Foto: Google for Jobs

- Kommer til Norge i år

Google for Jobs ble første gang lansert i 2017 i USA. Nå er Børresen overbevist om at jobbtjenesten rulles ut her til lands i år. Han har fulgt utviklingen tett i de land hvor tjenesten er lansert.

- Det er ingen tvil om at Google for Jobs vil gjøre jobbsøkingen enklere. Googles søkemotor vil hjelpe brukeren til å gjøre detaljerte og målrettede søk etter ledige stillinger, fortsetter markedssjefen.

Børresen forteller at målet er å gi jobbsøkerne en mer strømlinjeformet opplevelse og mer direkte kobling mellom arbeidsgivere og kandidater, enn hva dagens jobbtjenester kan tilby.

Børresen forklarer at tjenesten virker slik at jobbsøkerne googler et jobbrelatert søkeord, og deretter vil få en visning av stillinger som er relevant for dem. Jobbstillingene vises i de vanlige søkeresultatene som vi kjenner fra før.

- Jobbsøkerne kan også gjennomføre mer detaljerte jobbsøk og filtrere resultatene etter tittel, sted, dato for opprettelse, selskapstype og andre kriterier, slik som man kjenner fra for eksempel Finn Jobb og andre jobbportaler, sier Børresen.

Bør oppgi lønn

Det er også et forhold som er helt nytt for norske bedriftsledere.

- Google setter krav til en rekke felt, som vi allerede er kjent med fra før, som adressen til hvor jobben er. I tillegg vil det være mulig for bedrifter å oppgi lønn i jobbannonsen. Det er det sjeldent at man ser i norske stillingsannonser i dag, fortsetter han.

Børresen legger til at Google neppe tar hensyn til hvordan de norske forholdene er på dette området.

- Hvis bedriften ikke oppgir lønn havner jobbannonser lenger nede i Google for Jobs søket. Da risikerer man å gå glipp av dyktige søkere, fortsetter markedssjefen.

Mer presist språk

Det blir også langt viktigere hvilke begreper som blir brukt i jobbannonsen.

- «Spennende jobbmuligheter» og lignende blir helt ut. Nå må man være mye mer konkret, for eksempel «journalist, Oslo», fortsetter Børresen.

Han legger til at norske bedrifter bør gripe muligheten til å tilpasse seg Googles nye tjeneste før den kommer.

- De største fordelene er gode og tydelige plasseringer for bedriftens jobbannonser i Googles søkeresultater. Takket være Googles avanserte filter og søkeverktøy vil du oppleve at du får en høyere kvalitet på søkerne, og at de både er mer motiverte og engasjerte. Riktig annonse til riktig søker vil gi deg gode kandidater. Bedre eksponering av dine ledige stillinger og med dette økte konverteringstall, fortsetter markedssjefen.

Børresen trekker også frem at tjenesten fjerner dupliserte oppføringer og kun gir søkeren de mest relevante resultatene.

Han tror Google for Jobs vil bli en kraftig kraftig utfordrer til Finn.no sitt monopol på stillingsannonser.

- Følger med



FØLGER MED: - Vi tar alltid nye aktører på alvor, og følger markedet tett, sier PR- og informasjonsansvarlig Kristine Eia Kirkholm hos Finn.

Finn Jobb vil følge den mulig nye konkurrenten nøye.

- Vi tar alltid nye aktører på alvor, og følger markedet tett. Vi er vant til konkurranse fra både lokale og globale spillere, og at det kommer flere aktører på banen bidrar i all hovedsak til å utvide markedet totalt sett, noe Finn som markedsleder nyter godt av, sier PR- og informasjonsansvarlig Kristine Eia Kirkholm hos Finn.

Hun sier at Finn i det norske markedet står sterkt, og at de fortsetter å vokse, både i trafikk, annonseinngang og inntjening.

- Lite nytt å melde

Google selv holder kortene tette til brystet.

- Vi har ingenting nytt å melde om Google for Jobs i Norge per nå, sier pressesjef for Google Norge Helle Skjervold, som lover å holde Nettavisen oppdatert om Google for Jobs eventuelt kommer til landet.