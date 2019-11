Utgåtte sedler skaper skam i butikken

Jeg står i butikken. Den gamle damen har handlet mat for noen hundre kroner. Hun rekker frem en tusenlapp. Den ser helt ny ut. Glatt og fin. Uten en skrukke.

Men mannen i kassa nekter å ta imot. Han mener seddelen har gått ut på dato. Damen må forlate butikken. Uten varer.

Dette skjedde i en butikk i Sandvika på lørdag. Jeg må innrømme at jeg sliter med noen nevrotiske følelser. Jeg er redd for å stå der uten dekning på konto. Jeg frykter skammen. Jeg frykter at jeg må stå der til spott og spe.

Ofte når jeg drar kortet så tenker jeg at: «Tenk hvis kortet ikke virker. At det er noe galt. Da vil de rundt meg tenke at han fyren der, han er uten penger. De tenker ikke at det er en teknisk feil. De tenker at den mannen er det noe galt med».

Derfor er jeg medfølende med den gamle damen som ikke får lov til å betale med en tusenlapp. Hun blir oppfordret til å gå i banken og veksle tusenlappen. Det sier mannen i kassa. Jeg stusser over dette. Når jeg kommer hjem går jeg inn på nettet og søker opp Norges Bank. Her finner jeg opplysninger om nye og gamle sedler.

Det er som følger:

30. mai 2017: Ny 100- og 200-kroneseddel

31. mai 2018: Gammel 100- og 200-kroneseddel utgår

18. oktober 2018: Ny 50- og 500-kroneseddel

19. oktober 2019: Gammel 50- og 500-kroneseddel utgår

14. november 2019: Ny 1000-kroneseddel

15. november 2020: Gammel 1000-kroneseddel utgår

Nå er det sikkert mange som vil kalle meg en idiot. Ofte med god grunn. Vil jeg si. Men akkurat her vil jeg hevde at man kan tolke det slik at den gamle tusenlappen er gyldig helt frem til midten av november neste år, ifølge Norges Bank. Slik de skriver på nett. Noen burde derfor si unnskyld til den gamle damen i Sandvika. Unnskyld for at du måtte forlate butikken, rød i kinnene. Unnskyld for at du ble flau. Helt uten grunn.

Litt senere på kvelden sitter jeg med Facebook. Da oppdager jeg at en dame jeg kjenner på Stabekk nylig har opplevde den samme skammen. Hun har postet følgende:

En stor takk til politiet

Jeg står i kassen og skal betale matvarene mine. Bak meg kommer en eldre kvinne med matvarene i rullatoren sin. Hun er uten yttertøy og rekker frem en utgått 500-seddel.

Mannen i kassen forteller henne at hun må gå i banken. Hun ser uforstående på ham. Jeg må blande meg inn: «Er hun fast kunde, kunne hun bare denne ene gangen få handle på krita?»

Nei, krita går ikke, - forståelig nok. Jeg blir stående, det føles lenge, men jeg kan jo ikke bare gå min vei!

Den gamle finner frem et bankkort, men er ikke i stand til å taste koden. Jeg ringer nærmeste sykehjem, nei denne kvinnen bor ikke der, og de kan ikke hjelpe.

Jeg bestemmer meg for å ringe politiet, og etter kun 5 - 10 minutter er politiet på plass. De forteller at de får mange lignende henvendelser. Jeg tenker på alle de eldre som faller utenfor - i overgangen fra det å være orienterte og selvgående til hjelpetrengende. De er i en utrolig sårbar situasjon. Det er en lettelse å se at politiet tar ansvar.

Så nå krysser jeg fingrene for at denne nydelige kvinnen født i 1927 får den omsorgen hun trenger!

