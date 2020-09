Utsolgt i butikkene - nå selges hockeypulver og krokodiller på Finn

Norske butikkjeder går tom for disse to produktene, men det finnes nødløsninger.

For to uker siden skrev Godt om den noe spesielle godterikombinasjonen som har tatt av på sosiale medier: Krokodiller med Hockeypulver på.

Om du enda ikke har fått forsøkt det nyeste innen søtsaker så er det ikke sikkert at det er så enkelt å få til. Veldig mange butikker har nemlig god godteridekning, men er helt utsolgt for akkurat disse to produktene.

– Fra uke 34 til uke 35 hadde vi 128 prosent økning på salget av Hockeypulver totalt i Kiwi. Når det gjelder krokodiller får vi dessverre ikke sett egne tall, siden det er en del av løsvekt smågodt, forteller kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, Nora Mile Helgesen til MittJessheim, og legger til at 86 av deres butikker nå er utsolgt for Hockeypulver.

Les også: Idar Vollvik: – En feil vi skal lære av

Distributørene beroliger

Nettavisen besøkte Coop Prix i VG-huset torsdag formiddag. Også her, noen etasjer under der det hele startet, var det utsolgt for de to produktene.

Ifølge en butikkansatt var det tomt for Hockeypulver hos grossisten. Henriette Dahl Kjørsvik er markedssjef i Conaxess Trade Norge. Det er dette selskapet som distribuerer merkevarene Crocodiller fra Lutti og Hockeypulver fra Grahns til norske grossister, som igjen leverer videre til butikkene. Hun beroliger søtsugne nordmenn:

– Det er bare å spørre i butikken. Vi har varer på lager, både Hockeypulver og krokodiller i poser, så vi kan levere! sier Dahl Kjørsvik til Nettavisen.

Les også: 131 mister jobben etter Polarbröd-brannen

TOMT: Det var mye å velge i hos Coop Prix i Oslo, men to søtsaker var det tomt for. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen. Montasje.)

Hun understreker at selskapet ikke har noe med krokodillene i smågodtavdelingen å gjøre, men altså dem som kommer i poser. Når det gjelder smågodt er det Nidar (Coop), Candyking (Rema 1000) og Unil (Norgesgruppen) som står for distribusjonen.

Elisabeth Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla (som eier Nidar), lover at de gjør sitt for at Nettavisen og andre som besøker en Coop-butikk fremover ikke skal møte en tom krokodille-beholder i smågodtdisken:

– Smågodt-kombinasjonen av søte krokodiller toppet med hockeypulver ser ut til å slå godt an om dagen. Vi merker en stor økning i salget av krokodiller i Nidar Smågodt-hylla. Vi har fortsatt flere på lager og jobber for at vi skal møte etterspørselen også fremover, skriver Ekheim i en e-post til Nettavisen.

Også Conaxess gjør sitt for å forhindre mangel:

– Vi har fått Grahns, produsenten av hockeypulveret til å kjøre opp ekstra skift, for å komme etterspørselen i møte, opplyser Dahl Kjørsvik.

– Kjempegodt!

– Har du selv fått prøvd kombinasjonen?

– Ja, det har jeg! Det gjorde vi ganske raskt etter nyheten, på kontoret, sier hun.

– Hva var dommen?

– Jeg synes det var kjempegodt! Jeg spiser jo ikke hockeypulver til vanlig, må jeg ærlig innrømme, men jeg likte smaken! Og krokodiller er jo kjempegodt, sier markedssjefen, og legger til at posekrokodillene de selger alltid er ferske - noe som gjør dem mer oljeaktige på overflaten og bedre egnet til å samle hockeypulver, ifølge markedssjefen.

Les også: Hva smaker krokodillene? Nå avsløres smakene etter enorm pågang

Finn-annonse

Selv om flere butikker nå er tom for godteriet, så finnes det alltid en løsning. På Finn sine sider selges kombinasjonen til 500 kroner:

TIL SALGS: Har du 500 kroner til overs kan du få smågodt og hockeypulver, selv om det er utsolgt i mange butikker. Foto: Skjermdump (Finn.no)

– Annonsen ble mest lagt ut for moro skyld da jeg la merke til at de nærmeste butikkene ble helt tomme for krokodiller, skriver mannen bak annonsen til Nettavisen. Han ønsker å være anonym.

– Jeg leste om trenden rett før og syntes dette var litt komisk, legger han til.

Han har ikke høye forhåpninger for annonsen:

– Jeg regner ikke med at noen kommer til å gidde å betale så mye (500 kroner) for noe som kostet så lite i butikken, rundt 150 kroner, skriver mannen via Finn-appen, og legger til at han foreløpig ikke har fått noen henvendelser på de 600 grammene med krokodiller og fem boksene med hockeypulver som venter på en ny eier.

Les også: – Jeg var 22 år da jeg fant ut at bamsesaft ikke er saft ...

Opphavskvinnen

Godt melder at det er Anette Løkstad som er kvinnen bak blandingen, som hun delte på en Facebook-gruppe allerede i 2014, men som først har tatt av nå. Om det er de svarte eller oransje krokodillene som er best i blandingen er hun ikke i tvil:

– Når det gjelder blandingen med Hockeypulver, synes jeg de oransje passer best, for de føler jeg er litt mykere enn de svarte, sier Løkstad til Godt.

Vanligvis er likevel de svarte favoritten, melder Løkstad, og avslører at hun først nylig fant ut at de smakte solbær.

Kanskje noe hun oppdaget gjennom Nettavisens krokodilleavslørings-artikkel ifra april?