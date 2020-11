Utsolgt overalt - nå tredobles prisen på Finn

- Kan ikke skjønne at folk kan være så kyniske.

Playstation 5 (PS5), den nye spillkonsollet til Sony, har vært svært etterlenget.

Det er første gang på sju år at Sony har kommet med en ny konsoll i den utrolig populære serien, og etterspørselen har vært helt ekstrem.

Elkjøp forteller at de ble utsolgt på fem sekunder (!), mens Coops hjemmeside brøt sammen da konsollen ble lagt ut.

– Det skyldes enorm pågang av kunder som er på jakt etter Playstation 5. Vi var for så vidt forberedt på det, men nå ble det nesten 7000 brukere som logget seg inn samtidig, så da knelte systemet, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til Tek.no.

Desperate

Folk er dermed desperate etter å få tak i den nye maskinen.

Det vet imidlertid også folk å utnytte. På Finn og Facebooks sider for kjøp, salg og bytte florerer det allerede av annonser som tilbyr Playstation 5. Men som man kanskje skulle vente, er prisene noe helt annet i det man får i butikken.

Mens en vanlig PS5 går for 5.900 kroner, er prisen mangedoblet på Finn. I de fleste annonsene ligger prisen på mellom 15.000 og 18.000 kroner, altså nær en tredobling.

Enkelte mer avanserte modeller er solgt helt opp i 20.000 kroner, mens Nettavisen har sett annonser helt opp i 29.000 kroner.

Reaksjoner

Men blodprisene skaper også sterke reaksjoner. I Facebook-annonser kommer det inn en lang rekke negative kommentarer.

«Kan ikke skjønne at folk er fryktelig kyniske, men har vel mista jobben i disse korona-tider, så må tjene penger», skriver en bruker under en av annonsene. I andre annonser fremgår det at mange negative kommentarer er fjernet.

Også selgeren opplever vreden til folk som synes de tar altfor høy pris.

- Jeg har jo fått bud opp til 13.000 kroner her. Men også masse andre meldinger hvor folk ber meg skamme meg og at jeg skal brenne i helvete, sier Jarle, som ikke vil stå frem med fullt navn, til NRK.

