Vaksine kan bli godkjent i år

Kommer med vaksinelovnader.

– Noen vaksiner kan bli godkjent av legemiddelverkene i Europa og Norge allerede i 2020 før nyttår, men det betyr ikke nødvendigvis at de vil være tilgjengelige i Norge før nyttår, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på dagens pressekonferanse.

Se Stoltenberg øverst i saken.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg håper at en vaksine er på plass innen kort tid. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

En rekke vaksiner prøves nå ut mot covid-19, og forhåpentligvis kan Norge få tilgang til vaksine første halvdel av 2021.

– Men det kan også hende at det tar lengre tid å lage en vaksine. Vi må alle leve med denne usikkerheten, sier Solberg.

Hvem som skal prioriteres for vaksine først er ikke avgjort, og noe Folkehelseinstituttet jobber med.

– Vi vet at de aller eldste og de over 65 år med kroniske sykdommer er de som blir mest alvorlig syke av viruset, sier Solberg.

Når en vaksine mot covid-19 blir tilbudt i Norge, har den blitt godkjent av legemiddelmyndighetene i EU og Norge. Selv om en vaksine er testet grundig før godkjenning kan det likevel oppstå sjeldne bivirkninger når mange personer får en ny vaksine. Bivirkninger vil overvåkes nøye i Norge og internasjonalt.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utarbeide en plan for å forberede, gjennomføre og følge opp vaksinasjon mot covid-19. Dette inkluderer å anbefale hvem som skal prioriteres for vaksine. Staten vil dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon. Når en vaksine blir klar, vil den være gratis for befolkningen.

– Når vaksinen kommer, håper vi selvsagt at flest mulig av dem som anbefales å vaksinere seg, gjør det. Vaksinering mot covid-19 vil være frivillig, men oppslutningen om vaksinasjon er heldigvis generelt høy i Norge, sier statsminister Erna Solberg.

Vaksinekunnskapen som er under utvikling er begrenset, selv om den øker dag for dag, sier Stoltenberg.

– For vaksiner er målet alltid at befolkningen skal få den beskyttelsen de trenger uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. En vaksine blir godkjent bare dersom nytten vurderes som større enn risikoen. Sannsynligvis vil koronavaksiner i første omgang få en betinget godkjenning. Det betyr at godkjenning gis før man har langtidsdata om effekt og bivirkninger, sier Stoltenberg.

– De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ennå ikke blitt testet på barn under 16 år. Barn har også lavere sykdomsbyrde av koronaviruset enn resten av befolkningen, sier Stoltenberg.

Derfor vil trolig ikke barn bli anbefalt å ta vaksinen, i alle fall ikke i første omgang, sier hun.