Vaksinegjennombrudd for Pfizer: - En stor dag for menneskeheten

Arbeidet med en global vaksine mot koronaviruset har kommet mange skritt nærmere enn løsning. Det skjer etter at legemiddelgiganten Pfizer i samarbeidet med Biontech la mandag frem resultater fra en stor fase 3-studie for koronaviruset.

Det viser at vaksinen var 90 prosent effektiv, noe som er et ekstremt godt resultat.

Børsene stiger umiddelbart som følge av nyheten, og Oslo Børs er opp hele 3,3 prosent. Den store tyske børsenindeksen, DAX, er opp over fire prosent, mens den norske kronen styrker seg til sitt sterkeste på 90 dager. Oljeprisen løfter seg også hele sju prosent.

«Vaksinen viste 90 prosent effektivitet i å forhindre Covid-19 hos deltakere som ikke tidligere har hatt Sars Cov-2-infeksjon», heter det i pressemeldingen.

Studien har hele 43.538 deltakere.

- Dette er en stor dag for vitenskapen og menneskeheten. Det første settet med resultater fra vår fase 3 Covid-19-vaksineforsøk gir bevist på vår vaksines evne til å stoppe Covid-19, sier Albert Bourla, konsernsjef i Pfizer i meldingen.

- Vi når denne milepælen i vår vaksineutviklingsprogram på en tid der verden trenger det mer enn noen gang med smitteraten når nye rekorder, sykehus er nær overkapasitet og økonomien sliter med å åpne igjen. Vi er nå dagens nyheter et betydelig skitt nærmere å gi folk rundt hele verden et viktig gjennombrudd for å avslutte denne globale helsekrisen, legger han til.

Pfizer skriver at de regler med å produsere 50 millioner vaksinedoser i 2020 og opp til 1,3 milliarder doser i 2021.

Allerede i forrige måned startet arbeidet med å godkjenne vaksinen for bruk i Europa.