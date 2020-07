Vaksinenyhet gir børsfest

Håp om at det kan komme koronavaksine tidligere enn ventet gir børsjubel i Europa.

Børser i hele Europa stiger i kjølvannet at nyheten om at det er gode testresultater for en vaksine fra Moderna. Selskapet har nådd en viktig milepæl ved at vaksinen produserer antistoffer hos alle 45 deltakere i en studie.

Moderna, som er børsnotert i USA, steg over 16 prosent i etterhandelen på de gode nyhetene. De tar med seg store deler av det internasjonale finansmarkedet.

- Vaksinen skal nå gjennomgå den siste fasen av kliniske tester, og gir håp om at økonomiene kan returnere til normalt om ikke alt for lenge, skriver Dane Cekov i Nordea Markets i morgenrapporten.

Opp på børs

Oslo Børs er opp 1,4 prosent, mens flere store europeiske børser er opp rundt en prosent. Også i USA ser det lyst ut, mens fremtidskontrakter på de store børsene kraftig opp. Selskap som ville nyte godt av en gjenåpning av økonomien, som flyselskap og cruiseselskap, er blant de store vinnerne.

Moderna skal være være helt i front i det internasjonale løpet mot å utvikle en vaksine mot koronaviruset.

Starter denne måneden

Viruset har så langt smittet over 13 millioner mennesker, hvorav 580.000 koronasmittede mennesker har dødd, ifølge NTB.

I Kina er selskapet SinoVac i fase 2, og er dermed like langt som Moderna i arbeidet med en vaksine. Det russiske nyhetsbyrået TASS meldte nylig at russiske forskere har fullført kliniske studier av en vaksine, men forskere har foreløpig ikke offentliggjort funnene sine.

Den siste og avgjørende testfasen til Moderna vil starte mandag 27. juli, ifølge NTB. Der vil hele 30.000 personer i USA delta. Halvparten av dem vil få vaksinen, mens den andre halvparten får placebo.