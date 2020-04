Vålerengas rike onkel i skvis: Må bestemme seg innen denne fristen

Vålerengas rike onkel Tor Olav Trøim er i pengeproblemer, men har garantert for et betydelig beløp i år. Nå har han to måneder på å bestemme seg for bidrag fremover.

Fra og med 2020 må Trøim si fra innen 1. juli om han også er med og støtter klubben neste år. Han har forpliktet seg til støtte for 2020. Av dokumentene til årsmøtet i Vålerenga Fotball Elite fremkommer det at Trøim har garantert for 13,9 millioner kroner i år i form av driftstilskudd eller lån.

Garantien er gitt av Trøims selskap Magni Sports AS, som ved utgangen av 2018 hadde en negativ egenkapital på 20 millioner kroner. Tallene for 2019 er ennå ikke kjent.

VIF-investoren har de seneste to årene gjennom driftstilskudd og lån bidratt med hele 41 millioner kroner til eliteserieklubben.

Men Trøim er hardt ute å kjøre gjennom det gjeldstunge riggselskapet Borr Drilling, som av enkelte analytikere spås å gå konkurs. Trøim eier 8,3 prosent av aksjene i selskapet.

Stup

Aksjen har stupt hele 91 prosent i år, og Trøims aksjepost er redusert til 60 millioner etter å ha vært under 30 millioner på det laveste i mars.

NED 90 PROSENT: Borr Drilling er verdt langt under milliarden, enkelte analytikere frykter konkurs. Foto: (Infront)

Vålerenga-investoren sitter for tiden høyst sannsynlig i forhandlinger og tette samtaler med sin hovedlångiver DNB om hvordan en konkurs skal unngås.

DNB er også en betydelig sponsor for Vålerenga og har derfor en nøkkelrolle for både Trøims og Vålerengas skjebne. Vil DNB og andre kreditorer tillate Trøim å bidra noe i det hele tatt? Et morsomt lite sidepoeng er for øvrig at den nye DNB-sjefen Kjertsin Braathen er fra Lillestrøm, Vålerengas erkerival ...

Betydelige bidrag

På spørsmål om hvor sikre Vålerenga er på garantien i år, svarer daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga Fotball AS at Trøim gjennom Magni Sports AS over flere år har gitt betydelige bidrag til Vålerenga Fotball AS. Sistnevnte er et heleid datterselskap av Magni Sports AS.

Disse bidragene har satt selskapet i stand til å finansiere virksomheten i Vålerenga Fotball Elite gjennom den langsiktige samarbeidsavtalen mellom de to selskapene. Det er den såkalte Dualmodellen, noe vi komme tilbake til.

- Denne avtalen løper fortsatt, og vi forholder oss derfor til dette. Ingen kan i dag med sikkerhet si hvilke eksakte behov Vålerenga Fotball AS vil ha for tilførsel av kapital i form av lån o.l. fra Magni Sports AS fremover.

- Alle involverte i aksjeselskapet og klubben vil naturlig nok gjøre vårt ytterste for at bidragene vil bli så små som mulig, skriver Espeseth i mailen.

I minus?

Finansavisen skrev i februar at Trøim kan ha tapt alle pengene han fikk av tidligere forretningspartner John Fredriksen. I mars fulgte avisen opp med at «lilleulv» Trøim kan være 300 millioner i minus til tross for 1,7 milliarder i gave etter 20 års samarbeid med «storeulv» Fredriksen.

- Hvis Trøim ikke stiller opp med garantien, hvilke konsekvenser får det for klubbdriften?

- Vi ønsker ikke å spekulere i dette, men arbeider selvfølgelig intenst med å få oversikt og kontroll over alle de variablene som nå påvirker grunnlaget for vår drift. Den overordnede målsettingen er selvfølgelig å sikre uavbrutt drift i Vålerenga Fotball Elite, svarer Espeseth.

Trøim besvarte ikke tirsdag Nettavisens henvendelse om bidragene.

Espeseth bekrefter at Vålerenga Fotball AS løpet av 2019 ble tilført til sammen 17,2 millioner kroner som lån fra morselskapet Magni Sports AS. Vålerenga vil inntil videre ikke offentliggjøre regnskapsnotene for de to selskapene for 2019.

I notene fremkommer de interessante detaljene om hovedpostene i regnskapet, om gjelden, bidragene og andre spesifiseringer.

Overdrevet

Et videresalg av en tidligere nøkkelspiller kan kompensere for manglende Trøim-tilskudd. Sander Berge ble i vinter solgt fra den belgiske toppklubben Genk til Premier League-klubben Sheffield United, angivelig for et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Vålerenga har har krav på en andel av videresalget, som vil være et kjærkomment bidrag. Men Espeseth tilbakeviser salgssummen, og det er snakk om penger over flere år.

- Innholdet i denne avtalen er konfidensielt mellom partene, og jeg kan derfor ikke besvare spørsmålet. Det jeg kan si, er at de beløpene som har versert i mediene klart overstiger de reelle tallene, samt at betalingen vil bli fordelt over flere år, skriver han.

HÅPER PÅ MER TRØIM-PENGER: Men daglig leder Erik Espeseth i Vålerenga Fotball AS er ikke sikker på om det kommer noe. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Realistisk?

Vålerenga har budsjettert med spillersalg i år på 11,5 millioner kroner. Et spørsmål da er hvor realistisk det er i disse koronatider. Espeseth skriver i mailen at når det gjelder våre krav mot andre klubber på vederlag for spillersalg, har vi tillit til at disse vil stå ved sine forpliktelser.

- Igjen er det imidlertid slik at alle fotballklubber, uansett hvor i verden de er, befinner seg i en ekstrem situasjon som nødvendigvis vil kunne påvirke deres økonomiske stilling, fortsetter han.

Vålerenga inntektsførte i 2019 26 millioner fra spillersalg, der storsalget var den daværende største stjernen Chidera Ejuke til nederlandske Herenveen. Det ble her spekulert på en overgangssum på rundt 2 millioner euro.

På spørsmålet om mesteparten av fjorårsinntektene stammer fra Ejuke-salget, svarer Espeseth at innholdet av avtaler om salg av spillere er konfidensiell informasjon.

Håper på 47 millioner

Det er for 2020 budsjettert med overføringer fra ASet på 47,3 millioner kroner. Til det kommenterer Espeseth at dualmodellen baserer seg på at de aller fleste inntektene tilfaller aksjeselskapet, mot at aksjeselskapet dekker det meste av klubbens utgifter.

Hva forholdet mellom klubbens inntekter og utgifter vil bli i år, er det ifølge Espeseth for tiden umulig å ha en sikker formening om.

Trøim tilførte altså Vålerenga drøyt 17 millioner kroner i fjor. 9,5 millioner av av dette ble i løpet av året konvertert til egenkapital for deretter å bli avregnet mot et tilsvarende driftstilskudd.

Restbeløpet på 7,7 millioner gjenstod som et ordinært lån pr. 31.12.19 fra Trøim til Vålerenga. Dette beløpet er ifølge Espeseth vesentlig redusert i løpet av første kvartal i år.

Støtter opp

Men så er det sponsorsiden, som kan bli utfordrende for idrettsklubbene med koronakrisen. Espeseth skriver at de aller fleste av Vålerengas sponsorer har gitt klubben tydelige signaler om at de vil stå sammen med dem i de vanskelige tidene vi er inne i.

- Vi har derfor tillit til at de inntektene vi har krav på under disse avtalene vil bli tilført oss. Når dette er sagt er imidlertid alle aktører i næringslivet i dag påvirket av krisen vi er inne i.

- Vi kan dermed ikke utelukke at også noen av våre partnere kan få utfordringer av økonomisk art som gjør at de ikke fullt ut klarer å oppfylle våre avtaler. Det vil vi møte med samme positive holdning og vilje til å finne løsninger som vi føler at våre partnere møter oss med, skriver Espeseth.

Tre lag

Vålerenga Fotball AS samarbeider med Vålerenga Fotball Elite om tre lag: A-laget i Eliteserien, rekruttlaget, som i fjor rykket opp til 2. divisjon, samt G19-laget i Interkretsserien.

Samarbeidsavtalen gir Vålerenga Fotball AS rett til å motta alle inntektene klubben genererer mot å dekke alle forpliktelsene knyttet til denne. Regnskapet til AS-et gjenspeiler dette prinsippet.

Samarbeidsavtalen ble fornyet i 2018 frem til 2028, men kunne fra 31. desember i fjor sies opp årlig innen 1. juli, altså minimum et halvt år i forveien. Avtalen kan derfor opphøre fra og med årsskiftet.

Førte over 53 millioner

2019-regnskapet til eliteselskapet viste for øvrig 83,2 millioner kroner i samlede inntekter, der samarbeidsselskapet overførte over 53 millioner. Det ble altså inntektsført spillersalg i fjor for 26,6 millioner kroner.

Vålerenga Fotball AS hadde i 2019 et tilnærmet 0-resultat, etter et underskudd på over 3 millioner kroner i 2018. Bokført egenkapital ved utgangen av fjoråret var på 12,2 millioner kroner.

Av 2018-regnskapet til Vålerenga Fotball AS fremkommer det at Trøim dette året tilførte selskapet et driftstilskudd på hele 24 millioner kroner. Det stemmer med det investeringsdirektør Robert Næss i Nordea var inne på for over ett år siden.