Valg 2019: Slik stemmer journalistene i Nettavisen

MDG puster Høyre i nakken i resultatet av Nettavisens internvalg.

Norges største heldigitale og nasjonale nyhetsavis ønsker full åpenhet om sine journalisters partipreferanser i høstens kommunevalg. 39 redaksjonelt ansatte avla stemme i lokalvalget den siste uken i august, der man ble bedt om å angi hvilket parti man ville gi sin stemme til i det ordinære valget 9. september.



Resultatet kan du se her:



11 avsto fra å stemme.

- Nettavisen ønsker å være landets mest liberale avis med stor takhøyde for ulike standpunkter. Samtidig ønsker vi å være transparente, slik at leserne kan se hvilke politiske strømninger som går gjennom redaksjonen. I det daglige arbeidet forventes journalistene å være profesjonelle og nøytrale, mens vi som skriver kommentarer flagger klare standpunkter i saker, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum. Han lover å flagge sitt eget partivalg før valget i sin faste kommentarstpalte Nett på sak.

Internt er offentliggjøringen av valgresultatet mottatt med entusiasme.

- Det er viktig at vi som journalister er åpne om hva vi stemmer. Ikke på individnivå, men som redaksjon som helhet. Resultatet i Nettavisen viser en god spredning i politisk ståsted, sier vaktsjef Siv Bjerke.

- Det er et knapt borgerlig flertall, men veldig jevnt. Jeg tviler på at noen avis i Norge har så god fordeling mellom høyre- og venstresiden som Nettavisen, sier nyhetsleder Halvor Ripegutu.

- Jeg synes det er veldig spennende at Nettavisen velger å offentliggjøre disse resultatene, og kanskje er resultatet litt overraskende for mange, sier Katinka Sletten, redaktør for sosiale medier.