Valgthrilleren i USA: Nå styrker kronen seg

Kronen svekket seg kraftig etter overraskende gode tall for Donald Trump. Men nå slår kronen tilbake i takt med gode Biden-målinger.

Kronen har de seneste timene svingt kraftig mot dollar, i takt med de ulike signalene fra det amerikanske presidentvalget. På det svakeste i natt måtte man ut med 9,58 kroner for en dollar, onsdag ettermiddag slipper profesjonelle valutakjøpere unna med 9,34 kroner (se grafen under).

KRONESTYRKING: Etter en svekkelse i natt har kronen styrket seg klart mot dollar (fallende kurve). Foto: (Infront)

- Det har vært svingninger siden de første resultatene forelå. Talen til Donald Trump onsdag morgen norsk tid satte en støkk i alle, og så begynte børsene å peke nedover. Lange renter falt, men nå haler Biden haler innpå igjen, og det er en positiv bølge, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Nettavisen Økonomi.

Litt forenklet stiger kronen mot dollar fordi markedet øyner en Biden-seier. I urolige tider flykter investorene mot sikre havner, dollar og amerikanske obligasjoner. Når usikkerheten avtar, er det bra for små valutaer som den norske.

Veldig avhengig

- Norske kroner er veldig avhengig av det som skjer i USA, sier Haugland. DNB har kommet frem til at utviklingen på de amerikanske børsene er en av de faktorene som betyr mest for vår valuta.

Marerittscenariet for finansmarkedene er en uavklart situasjon, som kan ende i høyesterett og i verste fall med voldelige opptøyer.

BERG-OG-DALBANE: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB markets regnet med berg-og-dalbanesvingninger i forbindelse med presidentvalget. Foto: Thomas Winje Øijord (NTB scanpix)

- Det meste lå til rette for en berg-og-dalbane i markedet, men jeg vil ikke si at svingningene er gedigne. Gitt den uavklarte situasjonen er ikke utslagene så ille, sier sjeføkonomen.

- På morgenkvisten pekte aksjemarkedene oppover til tross for en rentenedgang, men denne oppgangen var veldig drevet av teknologiaksjer, fortsetter hun.

Nervøsitet

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets sier at norske kroner ikke liker usikkerhet, og det kan bli store kronesvingninger fremover.

- Mye nervøsitet kan svekke kronen, sier Handelsbankens sjeføkonom, som ikke har endret valutaprognosene på grunn av valget.

Prognosen er at vi må ut med 9,48 kroner for en dollar ved utgangen av året, i så fall en liten kronesvekkelse.

- Men vi sier til kundene våre at de må være klar over store svingninger i finansmarkedet både de nærmeste dagene og ukene, sier Due-Andresen.

Et utslag av de overraskende gode Trump-resultatene var at de lange amerikanske rentene falt i natt.

Bruker mindre penger

- Det skyldes nok det at finanspolitikken blir mindre ekspansiv med Trump, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets om utslagene.

Det betyr at den sittende presidenten ikke vil stimulere den amerikanske økonomien like mye som Biden gjennom de offentlig budsjettene. Som i Norge og andre land, økt offentlig pengebruk trekker normalt obligasjonsrentene oppover. Det skyldes spesielt frykten for økt inflasjon.

- Reaksjonene er preget av stor usikkerhet og store svingninger. De amerikanske obligasjonsrentene svingte veldig gjennom natten, men til slutt falt rentene. Det ble en flukt til trygge havner, og det var det vi ventet, supplerer Due-Andresen

Løser seg

Andreassen sa til Nettavisen for drøye to uker siden at marerittscenariet i det amerikanske presidentvalget er et omdiskutert valg somender i en rettslig prosess.

President Donald Trump har allerede antydet at han vil gå til høyesterett for å stoppe opptellingen av forhåndsstemmer. Opptellingen i Pennsylvania er det største usikkerhetsmomentet, men Andreassen er ikke like pessimistisk nå.

- Det er litt avhengig av hva som skjer i de andre delstatene. Hvis utfallet blir klart etter opptellingen av disse statene, kommer ikke Pennsylvania på vippen, og jeg tror ikke Trump kommer igjennom med å stoppe forhåndsstemmer i høyesterett.

- Det er en prosess som kan gå en stund, men jeg tror det amerikanske systemet vil løse det og at dette ikke vil utgjøre permanent problem. Mest sannsynlig er valget avklart om ikke altfor lang tid, spår Andreassen.

Friksjonsfritt

Når usikkerheten er høy blant investorer, velger de å investere i renter fremfor aksjer.

- Det er sikkert mange som satset på at demokratene både skulle ta presidentembetet og Senatet og dermed åpne opp for en mer friksjonsfri behandling av den økonomisk politikken.

- Nå ser det ut som det blir republikansk seier Senatet, men vi kan håpe på at partene klarer å tilbakelegge valget og blir noe mer innstilt på å samarbeide, sier Due-Andresen.

- Bør aksjemarkedet juble hvis Trump vinner?

- Tradisjonelt har det vært bra for aksjemarkedet med en republikansk vinner. Republikanerne går gjerne inn for litt lavere skatter og mindre reguleringer. Men vi har pekt på at med Biden får vi en mye mer stabil utenriksøkonomisk situasjon.

MER STABILT: Kari Due-Andresen i Handelsbanken sier situasjonen blir mer stabil med Biden-seier. Foto: Ole Eikeland

Forutsigbarhet

- Det gir mer forutsigbarhet, men det er ikke gitt at de ikke gitt at de får igjennom så mye hvis republikanerne beholder makten i Senatet, sier Due-Andresen.

- Hva med marerittscenariet med et uavklart valg og der Trump nekter å gå av?

- Vi kan ikke utelukke det, og kjennelser fra høyesterett kan trekke ut i desember. Under valget i 2000 fikk vi avgjørelsen 12. desember, så det kan ta tid, sier Due-Andresen. Hun tror likevel valget kan være avgjort i løpet av uken når stemmene er telt opp i vippestatene.

De korte norske pengemarkedsrentene har steget mye siden i august, fra 0,23 prosent til 0,45 prosent (se grafen under). Disse rentene påvirker i stor grad hvor mye du må betale på ditt boliglån hvis du har lån uten rentebinding.

KLART OPP: De korte norske pengemarkedsrentene er klart opp. Det kan påvirke boliglånsrenten din. Foto: (Infront)

Men denne renteoppgangen har ingenting med presidentvalget å gjøre, heller ikke at markedet i større grad frykter en renteøkning her hjemme.

Dårlig likviditet

- Nei, dette handler om dårlig fordeling av likviditet i banksystemet. Det er en del banker som ikke vil låner rimeligere i Norges Bank, men i pengemarkedet. Dette har ingenting med renteforventninger å gjøre, sier Andreassen.

Norges Bank avholder et rentemøte torsdag, der det er ventet få nye signaler. Dette er et såkalt mellommøte, der Norges Bank ikke utarbeider grundige prognoser. De kommer først om en drøy måned, denne gangen nøyer sentralbanken seg med en kort beskrivelse og oppsummering.

- Det er to spesielle trekk. På den ene siden har vi smitteoppblomstringen i Norge og EU, som gjør at utsiktene for økonomien fremover dempes mer. I motsatt retning trekker det sterkere boligmarkedet, sier Due-Andresen.

I den forrige rapporten fra september kuttet faktisk Norges Bank litt i rentebanen for 2023. Det vil si at de trodde rentene kunne bli litt lavere enn det de så for seg før sommeren.