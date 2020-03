Vanlige folk vil slite: Mister 40 prosent av inntekten

Det er ikke en nasjonal dugnad når arbeiderne ender opp med regninga.

Av Ole Eikeland, podkastvert og kommunikasjonsekspert



Det er lett for finansminister Jan Tore Sanner og resten av gjengen i Finansdepartementet, som jobber videre med full lønn gjennom krisen, å opprettholde permitteringsbestemmelsen at vanlige arbeidere kun får utbetalt 60 prosent av lønnen sin etter to dager.

Regjeringen kalte det et nasjonalt dugnadsprosjekt da de la frem sin krisepakke for norsk økonomi fredag.

Skjerp dere, Erna Solberg og Jan Tore Sanner. Dere sier dette er ett nasjonalt dugnadsprosjekt, men rent økonomisk er det så langt fra sannheten det kan komme.

Nå er det den vanlige arbeideren i gata som ender opp med mye av regningen!

Les også: Tajik og Listhaug enige: Går mot full krig om korona-pakken

Vanlige folk vil slite

Ekstremt mange vanlige folk vil slite stort de neste ukene, takket være Jan Tore Sanner og hans disipler i Finansdepartementet.

Merk at jeg selvfølgelig støtter alle tiltak som helsemyndighetene iverksetter for å bekjempe Corona-virusen. Dette er en nasjonal dugnad, hvor hver av oss må ofre mye i hverdagen, for at vi skal lykkes. Og det gjør vi. Heldigvis.

Men det kommer ikke uten en kostnad, noe vi alle ser. Men hvem skal ta regninga?

Er det arbeiderne? Er det arbeidsgiverne? Er det fellesskapet gjennom staten?

Tiltakene som nå er iverksatt er ekstreme, og for visse yrkesgrupper har all omsetningen allerede blitt visket bort. Dette er også i sektorer hvor mange selskaper allerede sliter fra før av. Hvem har ikke fått med seg Norwegian og SAS sine runder med kriseemisjoner de siste årene og hvem har ikke lest mange saker om butikkdøden det siste året også. Frisør, kultur, trening osv, har alle stengt. Listen er lang!

Gunnar Stavrum: Nå trenger vi politisk handlekraft mot korona - ikke partipolitisk kjekling

Helt natta!

Selv driver kona mi en kafe i Oslo sentrum. Der har det vært helt natta siden onsdag. Konas kafe klarer seg, men det blir tøft, ikke minst for de aller fleste ansatte, som nå har blitt permittert.

Nesten uten unntak, vil de fleste i utelivsbransjen nå måtte stenge. Husleier, avdrag på lån, offentlige skatter og avgifter og mye, mye mer, forfaller på løpende bånd de neste ukene og månedene. Mange avgifter er blitt forskjøvet ut i tid, men de fleste skal jo fortsatt betales og uten en krone i inntekt, blir det ekstremt krevende for mange bedrifter. De fleste balanserer allerede før Corona på en knivsegg, rent finansielt.

Vi vil få et ras av konkurser, hvis ikke staten bidrar.

Elin Ørjasæter: Takk Gud for korona: Når dette er over er Norge blitt tryggere

Vanlige arbeidere blør!

At Sanner & Co reduserte lønnsplikten arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, var veldig bra. Takk. Men at de ansatte må ned 40 prosent i «lønn», er uholdbart, og for meg helt uforståelig.

Det er veldig lett for de som legger grunnlaget for beslutningene, som sitter på trygge godt betalte jobber i Finansdepartementet, å la de vanlige arbeiderne blød!

For det som skjer nå, er ikke en nasjonal dugnad rent økonomisk. Dette er en dugnad hvor vanlige norske arbeidere, må ta alt for mye av regninga. Det er uholdbart!

Og vi har råd til det, for er det noe vi har nok av i Norge, er det kapital, offentlig kapital. Nå er det på tide å bruke litt av den.

Jeg håper, og tror, at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiene og de andre opposisjonspartiene på Stortinget klarer å snakke Erna & Co til fornuft, slik at vi faktisk også får en nasjonal dugnad også rent økonomisk.

Står vi samlet den nærmeste tiden, ikke bare i bekjempelsen av Corona-viruset, men også økonomisk, så kommer vi til å slå tilbake sterkere enn noensinne, da Corona-viruset er nedkjempet.