Vanvittige tall i vaksine-økonomien: Ett selskap leder kappløpet klart

En analyse av vaksine-økonomien viser enorme omsetningstall for produsentene - men førstemann ut av produsentene er neppe vinneren på lang sikt.

Kappløpet for å først utvikle og deretter få godkjent og distribuert vaksinene mot Covid-19 skaffer solide inntekter til legemiddelgigantene. Omfanget av økonomien er presentert i en fersk analyse fra Finaria.

De to selskapene som var først på markedet med godkjente vaksiner, BioNTech-Pfizer og Moderna, kan forvente en samlet omsetning på 14,7 milliarder dollar innen 2023. Det tilsvarer 125 milliarder norske kroner.

Men det er en konkurrent av disse to som har de største bestillingene.

Les også: LO-veteran fyrer løs mot vaksineforslag: – Vi må ikke tro at vi kan ordne oss selv

Etterspørselen etter vaksiner har skutt i været og tiltatt i styrke etter at andre bølge av pandemien satte inn for fullt. Det er nå over 1000 medisiner og vaksiner rettet mot koronaviruset i utvikling, viser ferske markedsdata. Men som kjent er ytterst få av disse så langt godkjent for bruk.

Vanskelige krav

Ifølge analysen fra Finaria vil vaksinen fra BioNTech/Pfizer nå en omsetning på drøyt tre milliarder dollar i 2021. Men etter hvert vil etterspørselen og omsetningen falle. Det skyldes kravet til lagring i ekstrem kulde, som begrenser distribusjonsmulighetene for den første godkjente vaksinen.

I en rekke land som ennå ikke har fått noen vaksinedoser, eksisterer ikke logistikk til å håndtere slik lagring og distribusjon. Derfor faller omsetningen av Pzizer/BioNtech vaksinen til under en milliard dollar i 2023, ifølge analysen.

Les også: Raymond Johansen vil ha flest vaksiner: – Kan ikke behandle hele landet likt

Når det gjelder Covid-19-vaksinen som er utviklet av Massachusetts-baserte Moderna Therapeutics, i samarbeid med offentlige amerikanske helsemyndigheter, forventes en omsetning på drøyt 3,5 milliarder dollar i 2021.

Vaksinen, som er godkjent i USA, Storbritannia, EU-landene, Canada og Israel, spås en omsetning på 2,9 mrd. dollar de neste to årene. Moderna-vaksinen har ikke det samme kravet som Pfizer/BioNtech til lagring i ekstrem kulde.

Kjøleskap-fordel

Ifølge data fra Bloomberg er det AstraZenecas kandidat, også kjent som Oxford-vaksinen, som har den største bestillingen i antall Covid-19-vaksiner. I starten av januar hadde denne legemiddel-giganten kontrakter på nesten tre milliarder vaksiner.

En fordel med denne vaksinen er at den kan lagres i vanlig kjøleskap-temperatur. Det forenkler distribusjonen betraktelig.

Novavax' vaksine er i fase tre av de kliniske testene og ennå ikke godkjent. Det ligger likevel ordre inne på nesten 1,3 milliarder doser av denne vaksinen.

Les også: Sp lover norsk vaksineproduksjon

Bestillingene av BioNTech-Pfizer er nå oppe i over 800 millioner doser, mens det er bestilt henholdsvis 727, 712 og 441 millioner doser av vaksinene fra Gamaleya, Sanofi/GSK og Moderna.

Per 10. januar var det satt totalt 25,8 millioner vaksinedoser, fordelt slik mellom landene med flest distribuerte doser:

Kina - 9 millioner

USA - 8 millioner

Storbritannia - 2 millioner

Israel - 1,8 millioner

De forente arabiske emirater: 1 million

Reklame NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg