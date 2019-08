Våpengiganten Kongsberg gruppen leverer knalltall: Aksjen går rett til værs

Etter våpengiganten Kongsberg Gruppen leverte sterke tall onsdag morgen, går aksjen rett til værs.

Saken oppdateres.

Etter det norske selskapet Kongsberg Gruppen, som leverer våpensystemer og forsvarsmateriell over hele verden lanserte kvartalsrapporten onsdag morgen har det vært stemning på børsen.

Aksjen er opp 8,8 prosent rett over klokken 09.00.

Les også: Russiske kjernevåpen langs grensen til Norge

Ti milliarder i ordrer

Ifølge kvartsrapporten kunne selskapet notere den høyeste ordreinngangen på over fem år, med ordre på over ti milliarder kroner i andre kvartal.

Det var forventet at selskapet skulle levere gode tall onsdag, men at tallene skulle være så gode hadde ikke børsen forventet. Og dermed går selskapet rett til himmels.

Kvartalsrapporten viste et brutto driftsresultat på 479 millioner kroner, opp fra 241 millioner kroner.

Ledelsen mener ekteskapet med britiske Rolls Royce er grunnen til at markedet har åpnet seg for giganten.

– Vi har hatt høy aktivitet gjennom hele kvartalet, og vår industri har merket vekst som forventet, sier administrerende direktør i Kongsberg, Geir Hågøy i en pressemelding.

Store nye kontrakter

NASAMS: Det høyteknologiske NASAMS-systemet produseres av norske Kongsberg Gruppen, og skal beskytte land for luftangrep. Foto: Kongsberg Gruppen

Totalt omsatte selskapet for over 4,2 milliarder kroner i kvartalet. Det er spesielt to kontrakter som peker seg ut som spesielt gode for selskapet.

1,6 milliarder kroner med Australias forsvar for det nye NASAMS luftforsvar-systemet.

2 milliarder kroner for ytterligere leveringer til F-35, et amerikansk jagerflyprogram.

Selskapet har også signert en diger kontrakt med Qatar på 5,6 milliarder kroner på NASAMS-systemet.