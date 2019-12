Vår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap

Tirsdag ble signerte styreleder i Vår Energi den endelige avtalen og tok over ExxonMobils andeler på norsk sokkel. Dermed er Vår Energi blitt dobbelt så stort.

Det ble kjent i høst at Vår Energi hadde signert en avtale om å overta ExxonMobils eierandeler i mer enn 20 produserende norske oljefelt for 4,5 milliarder dollar, eller rundt 41 milliarder kroner. Men først 10. desember, på dagen ett år etter at Vår Energi ble etablert, er avtalen sluttført og offisiell.

– Vi kunne ikke ønsket oss en bedre bursdagsgave. Dette er kjempegøy. Vi sa selskapet skulle vokse, og nå gjør vi som vi sa, sier Vår Energi-sjef Kristin F. Kragseth til Sysla.

Vår Energi er eid av Eni (69,6 prosent) og HitecVision (30,4 prosent) og blir nå det nest største selskapet innen leting og utvinning av olje på norsk sokkel etter Equinor. ExxonMobil gir seg etter 50 år på norsk sokkel.

Les også: ExxonMobil selger sine andeler på norsk sokkel for 4 milliarder dollar, opplyser kilder til Reuters

Vår Energi vil ha en daglig produksjon på rett under 300.000 fat oljeekvivalenter. Tredje størst er Total, med i underkant av 200.000 fat, foran Wintershall Dea og Aker BP med rundt 150.000 fat daglig.

Til sammenligning produserer Equinor over 2,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

Vår energi har nå andeler i 35 felt, hvorav fem er egenopererte, Goliat, Marulk, Balder, Ringhorne og Jotun. Selskapet har over 1.000 ansatte.

Les også: Børsjubel for Røkke-kjøp, REC-aksjen opp 26 prosent fra start