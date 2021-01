Varsler gigantisk stømsjokk for nordmenn på torsdag

Det kan være smart å droppe å lade elbilen torsdag.

Om 2020 var et skrekkår på så mange måter, var vi i hvert fall begunstiget med lave strømpriser. I store deler av året lå spotprisen ned mot noen få øre.

Selv i mars hadde ingen dager en spotpris på over 10 øre - de fleste strømkunder har en avtale med spotpris - altså at kraft-delen av strømregningen baseres på den daglige markedsprisen på kraft.

I sommermånedene lå spotprisen på litt over ett øre i store deler av landet, og noen av leverandørene tilbød minuspris for å lokke til seg nye kunder. Så sent som i november var det minuspris på strøm.

Men nå gjør prisen et byks som vi gi oss de høyeste strømprisene på lenge.

Enormt prishopp

Den siste måneden har prisen steget jevnt og trutt mot vanlige vinterpriser, og 7. januar ligger kraftprisen på et nivå vi ikke har sett siden 24. januar 2019 - da nådde kraftprisen det årets «toppnotering» med 80,89 øre i flere av de store byene.

Spotprisen for 7. januar er ifølge kraftbørsen Norpool er 69,95 øre i Oslo, Bergen og Kristiansand. Men den høyeste prisen, 70,18, finner vi i Molde og Trondheim. Tromsø har så langt lavere pris (29,43 øre) (dette er byene som vises i kraftbørsen Norpools statistikk, red.anm).

Påfallende er det også at forskjellen fra dag til dag er enorm. Prisøkning fra 6. til 7. januar er på hele 27 øre i flere av byene. Det tilsvarer en prisøkning på 63 prosent på én dag!

Prissmitte fra Europa

Prisene øker kraftig akkurat nå grunnet en kombinasjon av værforhold og markedssituasjon, opplyser Ellen Skaansar, spesialrådgiver i NVE. At kraftprisene holdt seg lave gjennom store deler av 2020, skyldtes både store nedbørsmengder og begrensninger i overføringskapasiteten, forteller hun:

- Før jul, i sommer og i høst var det feil på flere strømkabler til utlandet, blant annet på kablene til Sverige og Nederland. Det gjorde at vi fikk mindre handel med kraft med disse landene enn dersom kablene hadde vært i orden.

Dette skjedde samtidig som Norge hadde mye nedbør og vannmagasinene var fulle:

- Da fikk vi innestengt kraft- produsentene måtte produsere for å hindre flom og tap av vann, noe som gav lave priser, sier Skaansar.

Nå er det større kapasitet på mellomlandsforbindelsene, samtidig som været er kaldere.

- Lavere temperaturer gir noe høyere etterspørsel i Norge, og økt kapasitet til utlandet øker også etterspørselen etter kraft.

Prisen i utlandet er noe høyere enn i Norge, og vi får derfor prissmitte over i norske kraftpriser, påpeker Skansaar.

- Vi har ikke nøyaktige data som kan forklare bykset fra dag til dag nå, men i morgen er kraftprisen i Tyskland på 70 euro (per megawattime, red.anm).

Fulle vannmagasiner - prisen i været

- Men det har vært rekordmye nedbør i hele høst og vi har hatt tidenes våteste og mildeste desember på Østlandet. Hvorfor påvirker ikke dette prisene i større grad selv om vi nå har fått vanlig vinterkulde?



- Det skyldes at selv om det er mye vann i magasinene, har produsentene kontroll på vannet, det renner ikke over. Samtidig er det stor tilgjengelighet i melomlandsforbindelsene våre, og da vil det som skjer i Europa påvirke norske kraftpriser. Blir det dyrere i Europa, stiger prisene også her, sier Skaanland.

Unntaket for de store prishoppene er Nord-Norge. I Tromsø vil kraftprisen ligge på halve prisen av hva man må betale i Oslo og Bergen i morgen. Forklaringen også her er knyttet til eksportandelen:

- Det er ikke nok overføringskapasitet inn i eller ut av Nord-Norge til at dette påvirker prisen noe særlig. Området har mye energiproduksjon, men begrenset nettkapasitet til eksport og import.

