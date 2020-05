Varsler knallharde lønnsforhandlinger etter avsløringene: – Nå er hansken kastet

– At vi ansatte skal vise moderasjon ved lønnsoppgjøret til høsten, kan de bare glemme, sier tillitsvalgt etter å ha lyttet til Nettavisens podkast. Equinor svarer at lønnen skal være konkurransedyktig på alle nivåer.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Den norske oljegiganten Equinors rystende forretningskultur og tap på 200 milliarder kroner i USA har vært på Olje-Norges lepper de siste ukene.

Avsløringene fra Dagens Næringsliv førte til at olje- og energiminster Tina Bru (H) kalte Equinors styreleder og konsernsjef inn på teppet, og Bru vil gi en muntlig redegjørelse i Stortinget om selskapets virksomhet i statene.

I fjor høst ble det hvisket i dørene om at Equinor så seg om etter en ny konsernsjef. 64 år gamle Eldar Sætre undertegnet i 2017 en avtale om at han senest skulle gå av i februar 2023, men i selskapets årsrapport står det at konsernsjefen har rett til å gå av på et tidligere tidspunkt.

Dersom Sætre slutter når han fyller 67, får han med seg en pensjon på rundt 150 millioner.

I denne ukens utgave av podkasten Stavrum & Eikeland reagerer den profilerte oljeanalytikeren Trond Omdal sterkt på det han omtaler som en eksplosjon i lederlønningene i Equinor de siste årene.

Omdal får støtte fra Equinors konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe i Safe.

– Vi tillitsvalgte er skuffet over at ledelsen har bevilget seg selv en lønnsfest i så mange år uten å levere. Samtidig har vi deltatt i forskjellige utvalg og programmer for å snu hver stein på jakt etter kroner å spare. Så viser det seg altså at den jobben vi har lagt ned har resultert i bonuser, pensjoner og fantasilønninger til ledere og styrehonorarer AS Norge aldri har sett maken til, sier Waltherzøe.

Reagerer på ledelsens lønninger, bonuser og pensjoner

Konserntillitsvalgt Waltherzøe tror tapene fra de internasjonale aktivitetene vil fortsette å øke fremover, ettersom oljeprisen og etterspørselen etter olje er forventet å forbli relativt lav en stund. Ansattrepresentanten mener det er enkelt å være etterpåklok, men mener ledelsen burde vist større åpenhet rundt investeringene i USA.

– Når man faktisk har gjort en jobb med å nærmest skjule tapene og ikke klarer å innrømme feilinvesteringer, har vi en utfordring - og må revidere en av våre kjerneverdier, som er «åpenhet», sier Waltherzøe.

Han sier at de ansatte har reagert med vantro på avsløringene knyttet til USA-aktiviteten til selskapet, og mener terskelen for feil og rot virker å være langt høyere for ledelsen enn for de ansatte for øvrig.

– Det er så mye penger at det er umulig å ta innover seg. En ansatt som roter med reiseregningen på 5.780 kroner får glatt avskjed eller mulighet til å si opp selv. Å rote bort 1, 2 eller 3 «Lund» (milliarder, journ. anm), som vi kaller det, synes derimot ikke å få konsekvenser, sier Waltherzøe.

Nå varsler ansattrepresentanten knallharde lønnsforhandlinger.

– At vi ansatte skal vise moderasjon ved lønnsoppgjøret til høsten, kan de bare glemme. Nå er hansken kastet og et lønnsoppgjør under 5 prosent er helt utelukket. Nå er det de som faktisk produserer og skaper verdier i selskapet sin tur, sier Waltherzøe.

Reagerer på pensjonen til Sætre

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson, som tidligere gått knallhardt ut mot Equinors investeringer i utlandet, mener pensjonen på 150 millioner kroner som konsernsjef Sætre kan vente seg, er på et uakseptabelt høyt nivå for et delvis statseid selskap.

Han mener nøysomhetskulturen som har gjennomsyret selskapet de siste årene virker å gjelde for alle andre enn toppledelsen, og mener argumentene om at lederlønningene i Equinor må være konkurransedyktig internasjonalt, ikke holder mål.

– Er det et slikt selskap vi vil ha? Sætre er en meget kompetent toppleder, men hans fremste kvalifikasjoner er at han er norsk og har vært i selskapet lenge, og jeg kan ikke se for meg at Equinor skulle ansatt en utenlandsk etterfølger uansett, sier Kristjánsson.

UNORSK: – Equinor er ikke et vanlig selskap, men er statens oljeselskap. Denne typen pensjonsordninger og lønninger er veldig unorsk, og er ikke noe man ser i andre norske selskaper, sier Rødts Mímir Kristjánsson.

I år fikk konsernledelsen i Equinor lønninger på til sammen rundt 100 millioner kroner og bonuser verdt nesten 15 millioner kroner totalt. Kristjánsson mener USA-avsløringene og godtgjørelsene til toppledelsen i sum fremstår provoserende, ikke minst for de ansatte i oljebransjen.

– Dette med prestasjonsbasert lønn er en slags vits. Når det går bra får ledelsen bonus, og når det går dårlig så skjer det ingenting. Dårlige prestasjoner har ikke gått nevneverdig utover konsernledelsen, samtidig som andre har mistet jobben, sier Kristjánsson og fortsetter:

– Hvis jeg hadde vært ansatt, innleid eller leverandør og var redd for å bli sagt opp, ville jeg vært forbanna. Det er unorsk, og ville aldri skjedd dersom staten hadde styrt i tråd med eierandelen på 67 prosent.

Equinor: – Skal ikke være lønnsledende

Equinors informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen svarer overordnet på påstandene til Omdal, Kristjánsson og Waltherzøe, og understreker at oljegigantens lønninger skal være konkurransedyktig på alle nivåer.

– Equinors lønnspolitikk er at vi skal ha konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende i de markedene vi opererer. Dette gjelder på alle nivåer, også for konsernledelsen. Vi er og skal være langt unna et internasjonalt nivå for lederlønninger, men mener vi bør har konkurransedyktige betingelser for norske konserndirektører i et norsk marked, sier Pedersen.

HAR VÆRT ÅPEN: – Vi har rapportert åpent om alle nedskrivninger og om vår utsatte skattefordel som følge av fremførbare underskudd i USA, sier Bård Glad Pedersen (til venstre). Her sammen med konsernsjef Eldar Sætre ved en tidligere anledning. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Informasjonsdirektøren påpeker at bonusen for 2019 faktisk var lavere enn i 2018.

– Bonusene for konsernledelsen i 2019 reflekterte at vi leverte konkurransedyktige resultater målt mot våre konkurrenter. Likevel var det en nedgang i utbetalingene fra året før, da vi leverte svært gode resultater, sier Pedersen.

Equinor avviser at selskapet på noen måter har holdt USA-tapene hemmelig.

– Vi har rapportert åpent om nedskrivninger og om vår utsatte skattefordel som følge av framføre underskudd i USA. Dette har jevnlig vært tema i media og i møte med analytikere i forbindelse med resultatfremleggelser, sier Pedersen.

I podkasten Stavrum & Eikeland uttaler oljeanalytiker Trond Omdal at lønnen til tidligere konsernsjef Olav Fjell var på 2 millioner for 15 år siden. Det er helt feil, påpeker Equinors Pedersen.

– Omdals påstander om lønnsutviklingen for konsernsjefen er rett og slett ikke riktig. Fjells lønn i 2003 var nesten det dobbelte av det Omdal sier, og det var i et år der styret valgte å ikke gi bonus til konsernsjefen. Denne informasjonen kan man finne i våre årsrapporter som ligger på nett, sier Pedersen.

