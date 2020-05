Varsler oljetørke: – Viser at miljøaktivistene tar grunnleggende feil

En ny rapport fra det internasjonale energibyrået (IEA) varsler oljetørke allerede i 2025.

Koronakrisen har sendt oljeprisen til det laveste nivået i nyere tid. De siste ukene har oljeprisen imidlertid begynt å bevege seg oppover. Til stor glede for norske statsfinanser. Ikke til like mye glede for norske miljøaktivister.

Men koronakrisen fører også til det største fallet i olje- og gassinvesteringer i historien, ettersom kapitalen i bransjen tørker ut - og stadig flere prosjekter ikke lenger er lønnsomme.

Oljetørke

Det gjør at IEA nå varsler at verden kan stå overfor oljetørke allerede i 2025.

Energi- og miljøpolitisk talsmann Jon Georg Dale (Frp) mener dette viser at Norge må gjøre alt annet enn å kutte på olje- og gassproduksjonen.

– Dette illustrerer bare at venstresidens rykter om en snarlig norsk oljedød er grunnleggende feil. De som hevdet at midlertidig lav oljepris under koronakrisen fungerer som bevis for at norsk olje ikke lenger vil være lønnsom bør lese denne rapporten grundig, sier Dale til Nettavisen.

VIL PRESSE: Frp vil presse regjeringen til å gi mer støtte til olje- og gassnæringen for å få dem gjennom den kortsiktige krisen. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Han mener Norge må sørge for at olje- og gassindustrien holdes i gang, selv med den midlertidige krisen, slik at Norge kan produsere mye når etterspørselen tar seg opp.

– Når etterspørselen etter olje og gass etter hvert tar seg opp igjen er det avgjørende at olje og gass fra sokkelen vår raskt kan produseres og selges. Da må også nødvendige investeringer være på plass i god tid. Dette vil bety store inntekter og arbeidsplasser, sier Dale.

Vil gi mer støtte

Jon Georg Dale mener regjeringens forslag til støtte for oljenæringen ikke har vært god nok, og vil lytte mer til bransjen og at Stortinget må sikre fremtiden til norsk olje- og gassnæring.

– Nå er det viktig at stortingsflertallet begynner å lytte til oljenæringens behov for kortsiktig drahjelp for å få i gang de investeringene på sokkelen som står i fare for å bli skrinlagt på grunn av kortsiktig svikt i etterspørselen, sier Dale og legger til:

– Tusenvis av jobber i leverandørindustrien står på spill. Næringen selv har hele tiden vært tydelige på at regjeringens forslag til endrigner i petroleumsskatteregimet ikke holder mål, sier han.