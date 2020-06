Vedtatt: Nå er Vinmonopolets åpningstider utvidet

Nå har Stortinget vedtatt endringer i alkoholloven.

Onsdag ble det bestemt at Vinmonopolet kan skyve på åpningstidene på lørdager og dager før helligdager.

Per i dag har polet åpent mellom klokken 08.30 og 15 på disse dagene, men nå blir åpningstidene fra klokken 10-16.

- Det er viktig at Vinmonopolet har legitimitet i befolkningen, og det er viktig å skyve på åpningstidene for å tilpasse seg handlemønsteret til nordmenn. Vi ønsker å bevare Vinmonopolet, og da er det viktig med tilpasninger, sier saksordfører Sveinung Stensland (H) til Nettavisen tirsdag.

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie har påpekt at det er viktig å tilpasse seg nye handlevaner.

- Handlemønsteret i befolkningen har endret seg. Forslaget om at Vinmonopolet kan holde åpent til klokken 16 gjenspeiler våre handlevaner. Samtidig ligger regjeringens alkoholpolitikk fast, sa Høie i en pressemelding i slutten av april.

Saken ble behandlet av helse- og omsorgskomiteen i slutten av april, og innstillingen fra komiteen ble avgitt 26.05, ifølge dokumenter på Stortinget.no. Men det var først tirsdag og onsdag at saken ble behandlet i Stortinget.

Ønsker øl-salg på kiosker

Fremskrittspartiet la også inn et tilleggsforslag før behandlingen av saken om polets åpningstider. De ønsker nemlig at kommunene selv må kunne avgjøre søknader om salgsbevilling for kiosker og bensinstasjoner.

Under høringen på Stortinget denne uken var det store uenigheter om dette forslaget, og forlaget ble forkastet.

I dag er reglene slik, ifølge alkoholforskriftens paragraf 3-4, at kiosker og bensinstasjoner ikke får innvilget søknader om salgsbevilling for drikkevarer med over 2,5 volumprosent alkohol. Dette er et statlig forbud.

- I dag kan man bestille øl på butikkens nettsider og få det utlevert over disk på bensinstasjoner. Handelen er i stadig utvikling, men regelverket har likevel stått helt stille, sa Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp til Nettavisen i forkant av saksbehandlingen.

Hun trekker også fram at man i flere kommuner, særlig små turistkommuner, er kiosken eller bensinstasjonen møtepunktet for flere - og for noen er det også nærbutikken.

- Dette handler om å kunne gi kommuner muligheten til å si ja til søknader fra servicehandelsbedrifter. Det er faktisk de lokale som kjenner forholdene i sin kommune best, og dersom enkelte kommuner ønsker å gi tillatelse til dette, så ser ikke Fremskrittspartiet hvorfor man ikke skal ha anledning til det, forklarer hun.

- Jeg håper de andre partiene vil være med på å styrke lokaldemokratiet og sørge for at kommunene selv kan ta dette valget, sier hun.

- Mer tilgang på alkohol

Høyre er imidlertid ikke for forslaget til Fremskrittspartiet.

- Dette er ikke noe vi i Høyre ønsker å stemme for. Dette er et gammelt krav fra Virke, som nå har fått med seg Fremskrittspartiet på laget, sier Stensland, og forklarer hvorfor de er imot forslaget:

- Åpner vi opp for ølsalg på kiosker og bensinstasjoner, vil det bli flere utsalgssteder for øl, som igjen gir mer tilgang på alkohol. Dette vil være en stor endring i alkoholloven, og det er ikke noe vi ønsker nå.

Virke Servicehandel, som er hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for landets kiosk- og bensinstasjonnæring, støtter imidlertid kravet til Fremskrittspartiet. De mener dagens salgsbevillingsforbud for servicehandelen undergraver prinsippet om konkurranse på like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet.

- For oss er det uforståelig at myndighetene gir dagligvarenæringen enerett på å tilby forbrukerne en komplett handlekurv. Dette strider mot prinsippet om konkurranse på like vilkår og samsvarer dårlig med Stortingets ønske om flere og sterkere utfordrere i det samlede dagligvaremarkedet, sier Iman Winkelman, leder for Virke Servicehandel.

Hvis kommunene kan ta avgjøre hvem som får salgsbevilling, vil man legge til rette for at det kan tas lokale hensyn i vurderingen.

Han forteller til Nettavisen at flere har reagert på den ønskede endringen i regelverket og mener det vil føre til at alkoholkonsumet i samfunnet går opp. Ferske tall Virke Servicehandel har sett på, viser at det ikke stemmer.

NEDGANG: Virke har utarbeidet en graf basert på tall fra Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå, som viser at hvor mye alkohol vi drikker ikke påvirkes av et økt antall salgssteder. Foto: Graf: Virke Servicehandel

- Den viser at det ikke er noen direkte sammenheng mellom antall utsalgssteder og omsatt mengde svake alkoholholdige drikkevarer i det norske markedet. Eksempelvis har antall salgssteder økt med 7,3 prosent i den siste ti-årsperioden (2008 – 2018), samtidig som omsatt mengde har gått ned med 12,6 prosent, opplyser han.