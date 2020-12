Vedum foreslår kutt i beredskapen: – Hårreisende midt i en pandemi

Justisministeren kaller kuttet «hårreisende». Sp svarer med å be henne gjøre hjemmeleksen.

Senterpartiets alternative budsjett har fått hard medfart den siste uken. Høyre-politikere latterliggjorde partiets satsing på gjenopprettelse av lensmannskontorer ved å sammenligne det med prislappen for å bygge et nytt offentlig toalett.

Et intervju med partileder Trygve Slagsvold Vedum hvor han blir konfrontert med at partiet ikke gjør nok for å stoppe grensehandel ved å kutte matmomsen - og ikke tobakk- eller alkoholavgifter har også gått som en farsott på sosiale medier.

– Hårreisende

Men Høyre har ikke tenkt å gi seg i offensiven mot partiet som puster dem i nakken på meningsmålingene.

– Det er hårreisende at Vedum midt i en pandemi mener at det viktigste vi gjør nå, det er å si opp folk som jobber med å håndtere koronakrisen, sier justisminister Monica Mæland (H) til Nettavisen.

Hun har lest det alternative budsjettet, hvor det ligger inne et 18,4 millioner kroner kutt i Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB). Senterpartiet kaller det et byråkratikutt.

Justisministeren mener imidlertid det vil gå utover håndteringen av koronapandemien.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er midt i håndteringen av korona-pandemien og de spiller en helt avgjørende rolle med å samordne kommuner, fylker, næringsliv og stat, sier Mæland.

Vil si opp folk

I tillegg til å koordinere arbeidet mellom kommuner, stat og fylker, har også DSB ansvar for å håndtere flom, ras og andre naturkatastrofer.

– Jeg skjønner ikke at Senterpartiet med viten og vilje vil si opp folk i DSB, når det i praksis betyr å svekke totalforsvaret og beredskapen her til lands. Vedums festtaler og latter blir gjort til skamme når de åpenbart lover mer enn de kan holde.

De siste årene har Senterpartiet markert seg kraftig på forsvar og beredskap. Blant annet var de bekymret for matberedskapen da koronaviruset slo innover landet i mars. De har også tatt til orde for en storsatsing på forsvaret.

– Det hjelper lite med store ord om forsvar og beredskap når en velger å kutte i beredskapen midt i en pandemi. Senterpartiet har gjort seg store på meningsmålinger gjennom å slå seg på brystet og snakke om beredskap, men har vi altså fasiten, sier justisministeren.

Sp: – Helt feil

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum viser til sin finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik til å svare på spørsmålene fra Nettavisen.

– Det er helt feil. Det er riktig at vi kutter på byråkrati. Men i sum så øker vi budsjettet til DSB. Her bør Mæland sette seg ned med kalkulatoren på nytt, sier Gjelsvik til Nettavisen.

Partiet mener de forsøker å kutte i stillinger som kommunikasjonsfolk, HR-ansvarlige og administrasjonsavdelingen, mens de styrker den operative beredskapen.

– Samtidig gjør vi kraftfulle tiltak for å styrke norsk beredskap både på forsvar, politi og matberedskap. Totalt gir vi fire milliarder ekstra til beredskap. Så her bør Mæland gjøre hjemmeleksen sin, sier han.

– Men kutt i det dere kaller byråkrati kan vel gå utover DSBs evne til å håndtere kriser?

– Det vi trenger i beredskapsarbeid er ikke kommunikasjonsfolk og flere utredninger. Det vi trenger er det operative beredskapsansvaret. Hvis Mæland er bekymret for beredskapsarbeidet bør hun heller snakke med sin egen sjef, sier Gjelsvik.

