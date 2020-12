Vedum i strupen på MDGs kjøttkrav: – Ren moralisme

MDGs nye kjøttkrav skaper raseri i Senterpartiet. – Dette er ren moralisme, sier Sp-Trygve.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) krever i det nye partiprogrammet at kjøttforbruket skal halveres. Nestleder Arild Hermstad mener kjøtt bør være forbeholdt høytider og søndagsmiddag.

Det får Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til å se rødt.

– Norske politikere skal ikke bestemme når folk skal spise kjøtt, eller for den del tomatsuppe, sier Vedum til Nettavisen.

Han reagerer på det han mener er «moralisme» fra MDG, hvor de legger seg opp i noe han mener tilhører folks private sfære.

– De sier det nærmest er noe umoralsk over å spise kjøttkaker på onsdag. Da er du på ville veier, sier han.

De siste årene har det blitt stadig mer fokus på kjøtt og klimautslipp. Det har dukket opp en egen organisasjon for veganere som har søkt om statsstøtte for å informere folk om hvordan de skal legge om kostholdet. Organisasjonen EAT med Gunhild Stordalen i front, har tatt til orde for at nordmenn må kutte kjøttforbruket drastisk.

Vedum mener imidlertid det ikke bare er MDG som mener dette, men at det er et tema som strekker seg langt inn i regjeringen, og er derfor bekymret for hvordan debatten vil utvikle seg.

– Høyre-regjeringens klimakur var inne på akkurat samme tenkningen. Regjeringen har varslet at de skal komme med oppfølgingen. Der diskuteres det ekstra kjøttavgift, og et sterkt ønske om å få ned kjøttforbruket, sier Vedum.

Klimakur 2030 er en utredning gjort av regjeringen for å avdekke hvor klimakutt skal gjøres. Sp-lederen mener kjøtt er en så sentral del av norsk kultur og tradisjon, og at det blir for enkelt når MDG sier at kjøttforbruket bare har økt.

– Det har blitt færre kyr. Som betyr lavere utslipp. Det er fordi vi er langt mer effektive, og får langt mer ut av kyrene.

– Trenger matglede

Tirsdag hadde Vedum bursdag og kona hadde disket opp med god gammeldags ribbemiddag.

– Jeg vil ha matglede. I går spiste jeg mitt første julemåltid. Da følte jeg en enorm ribbeglede. Jeg kjenner ikke antydning til skam, men bare glede over å spise ribbe. Det er lov å glede seg over et godt måltid. Det er ikke noe man skal moralisere over, sier han.

– Men det er vel en enighet om at utslippene fra landbruksnæringen må kuttes?

– Det har skjedd en enorm nedgang de siste årene. Å redusere norsk matproduksjon vil bare flytte det utenlands, og vi vil importere kjøttet. Vi må sørge for at kyr har minst mulig sykdommer, for da blir det bedre og mer kjøtt. Her ligger Norge langt fremme.

– Du snakker om moralisering fra politikere. Senterparti-politiker Kjersti Toppe har tatt til orde for å forby kinderegg og Happy Meal?

– Det ble foreslått da vi satt i regjering. Jeg var landbruksminister, og vi klarte heldigvis å stoppe det forslaget som da kom fra helseministeren. Det var høy temperatur på noen møter, sier han og ler.

– Sp er arrogant

MDGs leder i programkomiteen Hulda Holtvedt synes svaret til Vedum er «arrogant».

– Et lavere kjøttforbruk er bra for klima, dyrene våre, matsikkerheten og FNs klimapanel anbefaler kjøttkutt. Det samme gjør regjeringens klimakur. Når Senterpartiet velger å helt se bort fra den kunnskapen, er det umoralsk og kunnskapsfiendtlig, sier Holtvedt til Nettavisen.

– Det er noe galt når en pakke pølser koster mindre enn en pakke gulrøtter.

– Er det moralisme?

– Nei. Det handler om hvilke politiske strukturelle grep som må gjøres for å få ned utslipp. Det er viktig å skille mellom hva politikerne gjøre og hva enkeltpersoner kjøper når de står i kassen på butikken, sier hun.

– Hvilke strukturelle grep bør gjøres?

– Vi vil at det skal bli dyrere å kjøpe kjøtt, og billigere å kjøpe frukt og grønnsaker. Det må bli enklere for forbrukerne å ta miljøvennlige valg.

– Men vil ikke det gå utover lavtlønte spesielt, som bare vil ordne en middag til familien?

– De som har minst blir ikke med på klimadugnaden fordi vegetaralternativene er dyrere. I klimabarometeret viser det seg at unge folk spiser mest kjøtt. Men det er dem som også har mest lyst til å kutte i kjøttforbruket. Det økonomiske skal ikke være et hinder.

– Så ingen bør føle på noen form for skam?

– Nei. Ingen bør føle noen skam. Vi ber politikerne ta grep, slik at matpolitikken tar hensyn til kunnskap.

Norge er et land med mye gress, noe som gjør det vennlig for produksjon av kjøtt. Men Holtvedt mener bøndene i mye større grad bør gå over til å produsere grønnsaker.

– Vi kan produsere mye mer plantebasert mat i Norge. Hvis vi kutter kjøttforbruket til halvparten vil vi være selvforsynt, og dermed ikke være avhengig av fôrimport. Vi tar ikke til orde for at noen skal slutte å spise kjøtt. Men i dag spiser vi dobbelt så mye kjøtt som besteforeldrene våre gjorde.

