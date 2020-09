Veganere forventer 1,5 mill. i statsstøtte: Vil lære bort veganisme i skolen

Norsk Vegansamfunn har registrert seg som livssynsamfunn. – Forventer å få 1,5 mill i støtte om to år, sier leder Steffen Tretvoll Althand.

Debatten har rast om statsstøtte for Norsk Vegansamfunn. Sp-politiker Jenny Klinge har kalt organisasjonen for en «gjeng med fanatiske kjøtthatere», og mener det er hårreisende at veganerne skal få statsstøtte på lik linje med for eksempel kirken.

Men det har ikke stoppet veganerne. Onsdag sendte de ut en pressemelding om at de har formelt registrert seg som livssynsamfunn. Dermed vil organisasjonen søke statstøtte for å få «større muskler i kampen for dyrs rettigheter».

Vil inn i skolen

– Vi ønsker å bruke disse midlene til å vokse og å bli en enda mer tydelig og synlig aktør i samfunnet, og å styrke vårt arbeid for å få til endringer i samfunnet til beste for dyrene,sier Steffen Tretvoll Althand, som på stiftelsesmøtet ble valgt til ny leder i NVS.

Organisasjonen vil nå jobbe for å få veganisme inn i skolen.

– Det at vi nå er et livssynssamfunn vil også bety at vi kan jobbe for å få del i livssynsundervisningen på skolen, sier han i pressemeldingen.

Forventer 1,5 mill. i støtte

På spørsmål fra Nettavisen forteller den nye lederen at organisasjonen forventer å få 500.000 kroner i støtte det første året fra både stat og kommune. De har en ambisjon om å få 1500 medlemmer i løpet av det første året, noe som vil gi omtrent 1,5 millioner kroner i støtte om to år.

– Vår ambisjon er å skape et samfunn der vi behandler dyr med empati og tanke på deres individuelle opplevelse og skjebne. Når vi får til det, vil det være en stor seier for oss, og ved å ha stiftet et livssynssamfunn er vi et stort og viktig steg nærmere det målet, sier Tretvoll Althand.

FORBANNA: Senterparti-politiker Jenny Klinge blir forbanna av at veganerne nå kan få statsstøtte. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Sp-politiker Jenny Klinge synes det er hårreisende at Norsk vegansamfunn kan få statsstøtte.

– Jeg kjenner dette gjør meg forbanna, sa Klinge på telefon til Nettavisen.

– Hvorfor i all verden skal vi bruke offentlige penger på at en gjeng fanatiske kjøtthatere skal få rekruttere flere veganere?